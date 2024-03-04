Kahramanmaraş'ın depremzede gönüllüsü Elif abla, çocuklarla "iyileşiyor"

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta evleri yıkıldıktan sonra konteyner kente yerleşen üniversite öğrencisi Vildan Elif Gönül, günün büyük bölümünü gönüllü olarak çocuklarla geçirerek hem kendisini hem de çocukları rehabilite ediyor.

Onikişubat ilçesindeki Hayrullah Mahallesi'nde evleri yıkılan, sonrasında ise Dulkadiroğlu ilçesindeki Umut Kent Konteyner Kenti'nde yaşamını sürdüren depremzede Vildan Elif Gönül (21), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile temmuz ayından bu yana gönüllü olarak çalışmalar yürütüyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Halkla İlişkiler Tanıtım Bölümü birinci sınıf öğrencisi Vildan Elif Gönül, AA muhabirine, çocuklarla birlikte olmayı ve onları mutlu etmeyi sevdiğini söyledi.

Depremin ardından enkazdan yaklaşık 1 saat sonra kendi imkanlarıyla kurtulduğunu belirten Gönül, çocukları mutlu ettiğinde kendisinin de mutlu olduğunu dile getirerek, "Çocuklarla birlikte vakit geçirmeyi seviyorum. Çünkü bir açıdan onlarla birlikte kendi yaralarımı da iyileştiriyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Her gün gelmeye çalışıyorum. Bazen derslerimden dolayı gelemiyorum. Ama fırsat buldukça buradayım." diye konuştu.

TEGV Öğrenim Birimi Yöneticisi Zahide Ebrar Türksayar da Vildan'ın depremi yaşayan bir gönüllüleri olduğunu ifade ederek, "Enkazın altında kalıp o korkuyu en derinden yaşayan bir gönüllümüz. Kendi acılarını unutup burada çocuklarla birlikte ekinliklere destek veriyor, çocukların yaralarını sararak kendi yaralarını da onların enerjisiyle iyileştiriyor. Yaptığı gerçekten çok büyük bir fedakarlık. Gönüllülük bilincine sahip olması ve burada gelip bize katkı sağlaması bizim için çok kıymetli. " ifadelerini kullandı.