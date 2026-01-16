Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        Kahramanmaraş Valiliğinden soğuk hava ve kar yağışı uyarısı

        Kahramanmaraş Valiliği, kentte etkili olması beklenen soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don riskine karşı vatandaşları uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 19:56 Güncelleme: 16.01.2026 - 19:56
        Kahramanmaraş Valiliğinden soğuk hava ve kar yağışı uyarısı
        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, yarın il genelinde aralıklı olarak hafif kar yağışı geçişlerinin görüleceği belirtildi.

        Açıklamada, 18-22 Ocak tarihleri arasında kentin soğuk havanın etkisi altına girmesinin beklendiği belirtilerek, zirai don, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.



