Kahramanmaraş Valiliğinden soğuk hava ve kar yağışı uyarısı

Kahramanmaraş Valiliği, kentte etkili olması beklenen soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don riskine karşı vatandaşları uyardı.



Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, yarın il genelinde aralıklı olarak hafif kar yağışı geçişlerinin görüleceği belirtildi.



Açıklamada, 18-22 Ocak tarihleri arasında kentin soğuk havanın etkisi altına girmesinin beklendiği belirtilerek, zirai don, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.







