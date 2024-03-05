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        Kahramanmaraş'ta tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Kahramanmaraş'ta tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 13:14 Güncelleme: 05.03.2024 - 13:24
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        Kahramanmaraş'ta tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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        Kahramanmaraş'ta tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

        S.Ö. yönetimindeki 33 EFR 42 plakalı tır ile Resul Taşdemir'in (48) kullandığı 34 JF 1982 plakalı otomobil, Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan Taşdemir, kaldırıldığı Türkoğlu Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

        Tır sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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