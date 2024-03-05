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        Çelik konstrüksiyondan inşa edilen Türkoğlu Acil Durum Hastanesinin çatı imalatına başlandı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkoğlu ilçesinde yapımı devam eden 120 yatak kapasiteli Türkoğlu Acil Durum Hastanesinin çatı imalatına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 12:01 Güncelleme: 05.03.2024 - 12:01
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        Çelik konstrüksiyondan inşa edilen Türkoğlu Acil Durum Hastanesinin çatı imalatına başlandı
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkoğlu ilçesinde yapımı devam eden 120 yatak kapasiteli Türkoğlu Acil Durum Hastanesinin çatı imalatına başlandı.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan ve yıkılan Türkoğlu Devlet Hastanesinin yerine çelik konstrüksiyon ile inşa edilen hastanenin nisan ayının ikinci yarısında hizmete sunulması bekleniyor.

        Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, AA muhabirine, bölgenin sağlık altyapısının yeniden güçlenmesi için 33 dönüm arazi üzerine çelik yapı formunda ve yatay mimariye uygun kurulan hastanenin 20 poliklinik, 4 tam donanımlı ameliyathane ve 20'si yoğun bakım olmak üzere 120 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

        Hastanenin tamamlandığında 500 sağlık personeliyle hizmet vereceğini dile getiren Mercan, şöyle konuştu:

        "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgelerini deprem olduğu dönemden daha iyi hale getirme perspektifi kapsamında ilçemizde bulunan hastanemizin inşası sürüyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkoğlu ilçemizde bulunan 80 yataklı devlet hastanemiz maalesef ağır hasar almıştı. Bu hastanemizin yerine 14 bin metrekare kapalı alana sahip, 787 milyon lira yatırım maliyetiyle çelik konstrüksiyon ile yapılan yeni acil durum hastanemizi yapıyoruz. Türkoğlu'ndaki vatandaşlarımız bütün sağlık hizmetlerini en iyi şekilde hastanemizde alabilecekler. Çelik konstrüksiyon ile yapıldığı için hastanemiz depremlere dayanıklı ve kullanım ömrü uzun bir şekilde hizmet verecek."

        Çatı imalatına başlanan hastanenin nisan ayının ikinci yarısında hizmete açılması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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