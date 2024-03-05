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        Kahramanmaraş'ta bir evin bahçesine giren yaban keçisi tedavisinin ardından doğaya salınacak

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bitkin halde bulunan yaban keçisi, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 09:53 Güncelleme: 05.03.2024 - 09:53
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        Kahramanmaraş'ta bir evin bahçesine giren yaban keçisi tedavisinin ardından doğaya salınacak
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        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bitkin halde bulunan yaban keçisi, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

        Kırsal Karamanlı Mahallesi Kışla Obası'nda yaşayan Ahmet Kepenek, bahçesinde tellerin arasına sıkışmış ve bitkin düşmüş bir yaban keçisi olduğunu gördü.

        Uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarttığı yaban keçisini eve getiren Kepenek, yem ve su verdiği hayvanı korumaya alarak durumu güvenlik korucularına haber verdi.

        İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Kepenek'ten teslim alınan yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürülerek muayene edildi.

        Görme yetisini kaybettiği tespit edilen hayvanın tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

        Doğa Koruma Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürü Faruk Tülücü, yaban keçilerinin kentte 8 farklı alanda yaşamlarını sürdürdüğünü, bazen yiyecek bulamadıklarında insanların yaşam alanlarına indiklerini belirtti.

        Kepenek'i göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı tebrik eden Tülücü, "Yaban keçisi, bir hafta veya daha uzun bir süre tedavi görebilir. Çünkü gözü görmüyor. Bütün tedavileri yapıldıktan sonra eğer doğal ortama adapte olabilecekse yakalamış olduğumuz bölgede doğaya salınacaktır." diye konuştu.

        Tülücü, yaban hayvanların doğada sürdürülebilirliğinin sağlanması için bu tür durumlarda hayvana zarar verilmeden ilgili yerlere bilgi verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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