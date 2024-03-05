Kahramanmaraş'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Kocalar'ın yakınları ve Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, Kahramanmaraş Merkez Komutanı Tank Binbaşı İlyas Kul, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Sarı, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Gaziantep’te bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kocalar için memleketi Elbistan'da cenaze töreni düzenlendi.

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