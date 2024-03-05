Kahramanmaraş'ta 3 milyon lira değerinde kaçak basım altın ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ'ta, kaçak altın basımı yapılan atölyeye operasyonda piyasa değeri 3 milyon lira olan altın ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir atölyede kaçak altın basımı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, atölyeyi tespit edip, operasyon düzenledi. Operasyonda U.A., E.D. ve M.D. gözaltına alınırken, yapılan aramada 17 adet 14 ayar altın, 30 adet 22 ayar altın, 2 adet farklı gramlarda Ata lira, 1 adet ziynet eşyası, 1 adet Reşat altın, 36 adet damgasız tam altın pulu, 51 adet damgasız yarım altın pulu, 1 adet 1,72 gram kaynak altın, 22 ayar 391 gram takoz altın, 168 gram 22 ayar astar altın, 333 gram 22 ayar astar altın ile 1 ruhsatsız tabanca, 256 mermi ve altın basımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen altınların piyasa değerinin 3 milyon TL olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.A., tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.