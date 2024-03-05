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        Sosyal medya dolandırıcılarına 6 ilde operasyon: 16 gözaltı

        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda sosyal medyada sahte hesaplar açarak dolandırıcılık ve şantaj yaptığı belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 20:16 Güncelleme: 05.03.2024 - 20:16
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        Sosyal medya dolandırıcılarına 6 ilde operasyon: 16 gözaltı
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda sosyal medyada sahte hesaplar açarak dolandırıcılık ve şantaj yaptığı belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Son zamanlarda sosyal medyadan satılan elektronik eşya, mobilya takımı ve oto yedek parçası alırken dolandırılan, kadın hesapları üzerinden cinsel içerikli konuşmalar sonrası şantaja maruz kalan kişilerin şikayetleri üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şikayete konu sosyal medya hesaplarını detaylı incelemeye aldı. İncelemeler sonunda sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık ve şantaj yapan 17 kişiyi tespit eden ekipler, şafak vakti Kahramanmaraş, İstanbul, Mersin, Osmaniye, Kayseri ve Hatay'da 21 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda cep telefonu, sim kart, banka kartı, hard disk ve tablet ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

        “Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızca, son iki yıllık dönemde sosyal medya platformları üzerinden klima, beyaz eşya, mobilya takımı, araç yedek parça satışına dair sahte ilanlar vermek ve oluşturulan sahte bayan hesapları üzerinden mağdur vatandaşlar ile iletişime geçerek elde ettikleri cinsel içerikli sohbet ve fotoğraflar üzerinden şantaj yoluyla para temin etmek yöntemleriyle çok sayıda vatandaşımızın mağduriyetine yol açan dolandırıcılık olaylarına ilişkin olarak ‘Suç işlemek amacı ile örgüt kurma’, ‘Bilişim sistemleri vasıtası ile nitelikli dolandırıcılık’, ‘Şantaj’, ‘Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi’, ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması’ suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüphelinin 42 farklı olaya karıştıkları tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Soruşturma tüm yönleri ile titizlikle yürütülmektedir.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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