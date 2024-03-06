Erbakan: Önce 31 Mart'ta, sonra 2028'de iktidar olacağız

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde partisinin oy patlaması yapacağını belirterek, "Önce 31 Mart’ta yerel seçimlerde iktidar, ardından 2028’de genel seçimlerde iktidar olacağız. Meydanlar bunu gösteriyor, üye sayımız bunu gösteriyor. Türkiye’nin her yerinden gelen teveccüh bunu gösteriyor" dedi.

Kahramanmaraş'taki seçim çalışmalarına Çağlayancerit, Türkoğlu ve Pazarcık'ta gerçekleştirildiği seçim koordinasyon merkezi açılışlarıyla başlayan Yeniden refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Andırın ilçesinde düzenlenen mitingde halka seslendi. 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde partisinin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye başkan adayı Muhammed Aydoğar ve Andırın Belediye başkan adayı Hayati Temiz’le halkı selamlayıp oy isteyen Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin milletin yeni umudu, Türk siyasetinin de parlayan yıldızı olduğunu söyledi.

'1 NİSAN’DA AHLAKLI BELEDİYECİLİK DÖNEMİ BAŞLAYACAK'

Yeniden Refah Partisi’nin Türkiye’nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olduğunu belirten Erbakan, "Bugün Andırın’da yaptığımız miting Yeniden Refah’ın iktidara koştuğunun en büyük göstergesidir. Bugün itibariyle 460 bin üyeye sahibiz. 6 ayda yüzde 80 büyüme gerçekleştirdik. Şimdiki hedefimiz 500 bini geçmek olacak. Önce 31 Mart’ta yerel seçimlerde iktidar, ardından 2028’de genel seçimlerde iktidar olacağız. Meydanlar bunu gösteriyor, üye sayımız bunu gösteriyor. Türkiye’nin her yerinden gelen teveccüh bunu gösteriyor" diye konuştu.

'EMEKLİLER TORUNU SÜNNET OLUR DİYE KORKUYOR, ÇÜNKÜ 1 ÇEYREK TAKACAK PARASI YOK'

Türkiye’nin ekonomisinin kötü durumda olduğunu, özellikle emeklilerin 10 bin TL maaş ile geçinemediklerini kaydeden Erbakan şöyle devam etti:

"Faturaları ödeyemiyoruz, ay sonunu getiremiyoruz" diyorlar. Etin kilosu 600 TL’ye dayandı. 1 litre süt 50 TL’ye dayandı. Tavuk eti bile lüks oldu. Emekliye 10 bin TL para veriyorlar. 10 bin TL 6 kilo pastırma parası. Bayramda da 3 bin TL daha verecekler, 2 kilo pastırma daha eder. Türkiye’nin geldiği hali görüyor musunuz? Emekliler torunu sünnet olur diye korkuyor. Çünkü 1 çeyrek altını takacak parası yok. Bu durumu emeklilerimiz hak etmiyor. 53 bin TL gelirin altında olan bir aile Türkiye’de fakir ve yoksuldur. 20 senede milletin banka borcu 400 kat arttı. Çünkü hayatta kalmak için mecburen banka kredisi ve kredi kartına yükleniyor. Çiftçinin borcu 2 buçuk milyar TL’den 530 milyar TL’ye fırlamış. Çiftçi de kan ağlıyor. Dar gelirli, işçi, emekli, köylü, memur, çiftçi, küçük esnaf hepsi kan ağlıyor. Yüzde 85’i yoksul bir milletiz. Dünyada bütün ülkeler arasında araştırma yapılıyor. Emekli yaşam kalitesi bakımından Türkiye sondan ikinci çıkıyor. Neden böyle? Yetkilileriz açıklıyor, emeklinin maaşını 17 bin TL’ye çıkarırsak 1,4 trilyon TL masraf çıkacak diyor. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak diyoruz ki 2024 bütçesinden faize ne kadar bütçe yatıracaksınız? 1,25 trilyon TL, bir senede devletin faiz olarak ödeyeceği para. 14 Mayıs’taki Yeniden Refah Partisi’nin mutabakat metnindeki maddeler uygulanmadığı için o faizden kurtulamıyoruz. Çözüm Yeniden Refah Partimizin Milli Görüş Ekonomi modelindedir. Bu modelin uygulanması için halkımızın 31 Mart’ta sandıkları patlatması gerekiyor. İşte bunun için oy istiyoruz. Bu nedenle 31 Mart seçimleri çok kritik. Hem ahlaklı belediyecilik için hem de 2028’de iktidarın yolu açılması için oy vermeniz gerekiyor. İnşallah hem Andırın’da hem de Kahramanmaraş’ta Allah’ın izniyle ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacaksınız."