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        Liria Prizren Futbol ile Kahramanmaraş Kurtuluşspor arasında kardeş kulüp anlaşması

        Kosova Ligi temsilcilerden KF Liria Prizren Futbol Kulübü ile Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraş Kurtuluşspor arasında "dost kardeş kulüp" protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 12:14 Güncelleme: 08.03.2024 - 12:14
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        Liria Prizren Futbol ile Kahramanmaraş Kurtuluşspor arasında kardeş kulüp anlaşması
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        Kosova Ligi temsilcilerden KF Liria Prizren Futbol Kulübü ile Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraş Kurtuluşspor arasında "dost kardeş kulüp" protokolü imzalandı.

        KF Liria Prizren Futbol Kulübü Başkanı Valon Osmani ve beraberindeki heyet, Kahramanmaraş'a geldi.

        Kahramanmaraş Kurtuluşspor Başkanı Alaeddin Devlet Ülger tarafından karşılanan kulüp yöneticileriyle "dost kardeş kulüp" protokolü yapıldı.

        Ülger, gazetecilere, Osmani'nin Kahramanmaraş menşeili bir dondurma markasının bayisini Kosova'da işlettiğini, bu dondurma markasının sahibinin kendilerini bir araya getirdiğini belirtti.

        KF Liria Prizren'in Kosova'da Süper Lig'de yer aldığını, kendilerinin ise bölgesel amatör ligde mücadele verdiklerini ifade eden Ülger, sporun amacının birlik beraberlik ve kardeşlik olduğunu söyledi.

        Osmanlı Devleti döneminde Kahramanmaraş'tan din ve devlet adamlarının Kosova'ya gittiğini ve Prizren'e yerleştiğini anlatan Ülger, "Orada Maraş Mahallesi'ni kuruyorlar. Başkanım da Maraş Mahallesi'nde yaşıyor. Soyadı da Osmani. Biz geçmişte atalarımızdan kalan birlik, beraberliği ve dostluğu tazelemek istedik. Ecdadımızın torunları olarak birbirimizi bırakmayalım kenetlenelim istedik. KF Liria Prizren Futbol Kulübü ile Kahramanmaraş Kurtuluşspor arasında "dost kardeş kulüp" protokolü imzaladık."

        "Dondurma bizi bir araya getirdi" diyen Ülger, ilgisinden dolayı Osmani'ye teşekkür etti.

        Kahramanmaraş'ta 27 Mart'ta KF Liria Prizren Futbol Kulübü ile Kahramanmaraş Kurtuluşspor arasında bir dostluk maçı gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade eden Ülger, herkesi maça davet etti.

        Osmani da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

        Türkiye ile Kosova'nın kardeş ülke olduğunu ifade eden Osmani, kendilerini Türkiye'ye bağlayan bir bağın olduğunu bu bağın 500 yıldır bilindiğini söyledi.

        Her konuda yardıma hazır olduklarını ifade eden Osmani, misafirperverliğinden ötürü Ülger'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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