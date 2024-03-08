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        Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 16 şüpheli adliyede

        KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin sosyal medyada sahte hesaplar açarak dolandırıcılık ve şantaj yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik 6 ilde yaptığı operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 10:11 Güncelleme: 08.03.2024 - 10:15
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        Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 16 şüpheli adliyede
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        KAHRAMANMARAŞ’ta, polisin sosyal medyada sahte hesaplar açarak dolandırıcılık ve şantaj yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik 6 ilde yaptığı operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Sosyal medyadan açtıkları kadın hesaplarından cinsel içerikli konuşmalar gerçekleştirip daha sonra şantaj yaptıkları, oto yedek parçası, elektronik eşya, mobilya satarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekipler çalışma başlattı. Şüphelileri tespit eden ekipler, salı günü şafak vakti Kahramanmaraş, İstanbul, Mersin, Osmaniye, Kayseri ve Hatay’da 21 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda cep telefonu, sim kart, banka kartı, hard disk ve tablet ele geçirildi.

        42 farklı olaya karıştıkları öne sürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde ‘Suç işlemek amacı ile örgüt kurma’, ‘Bilişim sistemleri vasıtası ile nitelikli dolandırıcılık’, ‘Şantaj’, ‘Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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