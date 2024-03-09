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        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 17:14 Güncelleme: 09.03.2024 - 17:14
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        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu
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        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'i makamında ziyaret eden Koç, burada Şeref Defteri'ni imzaladı. Ali Koç ve beraberindekiler, daha sonra Dulkadiroğlu ilçesindeki Umut Kent Konteyner Kenti'ni ve buradaki Fenerbahçe Mahallesi'ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

        Konteyner kentteki çocuklar ve depremzedelerle yakından ilgilenen Koç, öğrencilere eşofman takımı ve ihtiyaç sahibi aileler için hazırlanan ramazan kolisi dağıtımına katıldı.

        Fenerbahçe Mahallesi'ndeki bazı aileleri de ziyaret eden Koç, daha sonra Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Kahramanmaraş Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ahmet Gaffar Akarca ve Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeleriyle konteyner kentteki spor okullarının açılışını gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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