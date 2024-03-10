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        BBP Genel Başkanı Destici, Kahramanmaraş'ta konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Her partinin kendi adayıyla girdiği yerler var. Ama bu, işin esasını değiştirmiyor. Biz birlikte girdiğimiz yerlerde başta büyükşehir belediye başkan adaylıkları olmak üzere Cumhur İttifakımızla beraberiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 20:21 Güncelleme: 10.03.2024 - 20:35
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        BBP Genel Başkanı Destici, Kahramanmaraş'ta konuştu:
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Her partinin kendi adayıyla girdiği yerler var. Ama bu, işin esasını değiştirmiyor. Biz birlikte girdiğimiz yerlerde başta büyükşehir belediye başkan adaylıkları olmak üzere Cumhur İttifakımızla beraberiz." dedi.

        Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde partisinin aday tanıtım toplantısına katılan Destici, burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, vatandaşların Ramazan'ı Şerif'ini tebrik etti.

        Destici, Ramazan'ı Şerif'in Doğu Türkistan, Filistin, Gazze ve Kafkaslar başta olmak üzere dünyadaki bütün mazlumların, savaşlarda hem ölüm hem de açlıkla mücadele etmek zorunda kalan soydaş ve dindaşların kurtuluşuna vesile olması temennisinde bulundu.

        BBP'nin 29 Ocak 1993'te merhum Muhsin Yazıcıoğlu tarafından kurulduğunu ifade eden Destici, Yazıcıoğlu'nu, şehadetinin 15. yılında rahmet ve minnetle yad ettiklerini söyledi.

        Doğru kimden gelirse desteklediklerini, yanlış kimden gelirse 'bu yanlıştır' dediklerini belirten Destici, emekli maaşları, enflasyon ve çiftçilerin desteklenmesi konusunda hükümete önerilerini söylediklerini ve ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

        31 Mart'taki seçimlerin devlet ve millet için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Destici, şöyle devam etti:

        "2017 yılında referandumdan beri Cumhur İttifakı'yla beraberiz. 2018 seçimlerine birlikte girdik. Birlikte kazandık. 2019 yerel seçimlerinde ittifakımız devam etti. İşte geçtiğimiz yıl 2023 seçimlerinde hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimlerinde ittifakla seçime girdik. Şimdi bu yerel seçimlerde de büyükşehir belediye başkanlıklarının tamamı başta olmak üzere bazı il belediye başkanlıklarında, ilçe belediye başkanlıklarında ittifakla seçime gidiyoruz. Ama ittifakın yani işbirliğinin olmadığı, ittifakta bulunan 3 partimizin de ayrı ayrı seçime girdiği seçim bölgeleri de var. İşte ben Sivas'tan geliyorum. Sivas'ta bizim de belediye başkan adayımız var. Hem de kuvvetli bir aday. İnşallah Sivaslı seçmenimizin desteğiyle kazanacağız ve Muhsin Başkanımızın emanetine sahip çıkacağız. AK Parti'nin de adayı var, Milliyetçi Hareket Partisinin de adayı var. Yozgat'ta AK Parti'nin de adayı var, Milliyetçi Hareket Partisinin de adayı var. Yani yerel seçim olduğu için işbirliği yapılan yerler var. Her partinin kendi adayıyla girdiği yerler var. Ama bu, işin esasını değiştirmiyor. Biz birlikte girdiğimiz yerlerde başta büyükşehir belediye başkan adaylıkları olmak üzere Cumhur İttifakı'mızla beraberiz ama Cumhur İttifakı partilerimizin, AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisinin kendi adaylarıyla da seçime girdiği yerler var."

        Bugüne kadar oy almak için yalan söylemediklerini, komünist politika yapmadıklarını, bundan sonrada yapmayacaklarını ifade eden Destici, inandıkları değerler için siyaset yaptıklarını ve öyle yollarına devam edeceklerini söyledi.

        Destici, öncelikle Allah'ın daha sonrada milletin menfaatini gözettiklerini ifade ederek, bunun için yollarda olduklarını belirtti.

        Bir süre önce geçirdiği trafik kazasının ardından tekrardan seçim çalışmalarına başladığını kaydeden Destici, seçim çalışmaları kapsamında devletten bir kuruş hazine yardımı almadıklarını dile getirdi.

        Belediye meclis üyesi adaylarının destekleriyle seçim giderlerini karşıladıklarını ifade eden Destici, Ekinözülü vatandaşların helal oylarıyla kentteki belediye seçimini kazanmak istediklerini vurguladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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