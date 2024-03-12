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        Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 16:26 Güncelleme: 12.03.2024 - 16:26
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        Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Sürücüleri öğrenilemeyen 46 AFA 152 plakalı pikap ile 46 DG 854 plakalı otomobil, Şehirlerarası Otobüs Terminali civarında çarpıştı.

        Kazada yaralanan 5 kişi, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçlar kaldırıldıktan sonra yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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