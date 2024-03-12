Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Deprem bölgesinin şubat ayı ihracatında Kahramanmaraş zirvede yer aldı

        Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, deprem bölgesinden şubat ayında yapılan ihracatta Kahramanmaraş'ın bir önceki yılın aynı dönemine göre dış satımını yüzde 130 artırarak zirvede yer aldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 16:44 Güncelleme: 12.03.2024 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deprem bölgesinin şubat ayı ihracatında Kahramanmaraş zirvede yer aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, deprem bölgesinden şubat ayında yapılan ihracatta Kahramanmaraş'ın bir önceki yılın aynı dönemine göre dış satımını yüzde 130 artırarak zirvede yer aldığını bildirdi.

        Ticaret Bakanlığı tarafından faaliyet illeri bazında açıklanan 2024 yılı Şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Buluntu, yaptığı yazılı açıklamada, kentin deprem bölgesindeki iller arasında ihracat artışı en yüksek il olduğunu aktardı.

        2024 yılı Şubat ayında ihracat artışı en yüksek olan ilin yüzde 130,9'luk artışla Kahramanmaraş olduğunu, kenti yüzde 127,5'lik artış ile Hatay, yüzde 111,1'lik artış ile Osmaniye'nin takip ettiğini belirten Buluntu, Türkiye genelinde 100 milyon dolar ihracat yapan iller arasında Kahramanmaraş'ın, Yalova'dan sonra geçen yılın aynı ayına göre en fazla ihracat artışı gerçekleştiren il olduğunu belirtti.

        Buluntu, şunları kaydetti:

        "Ticaret Bakanlığımız tarafından 11 Mart'ta açıklanan faaliyet illerine göre ihracat rakamlarında da önemli bir başarı gösterdik. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde130,9'luk bir artışla ihracatımızı 50 milyon dolardan 101 milyon dolara çıkarmayı başardık. Bu sonuç, Kahramanmaraş'ın ekonomik potansiyelinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Bu başarı, sadece rakamlarla ölçülebilecek bir durum değil, aynı zamanda şehrimizin girişimci ruhu ve iş dünyasının kararlılığı sayesinde gerçekleşmiştir. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak, iş dünyamızın her kademesindeki çalışanlarımıza, üreticilerimize, ihracatçılarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onların özverili çalışmaları ve kararlılığı olmadan, bu başarıya ulaşmamız mümkün olmazdı."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Seçim yenilenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolu açılır"
        "Seçim yenilenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolu açılır"
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        2 çocuk annesini 9 kez bıçakladı! Pişkin savunma!
        2 çocuk annesini 9 kez bıçakladı! Pişkin savunma!
        Haftada 3 kez 5 bin adım yaşam süresini 3 yıl uzatıyor!
        Haftada 3 kez 5 bin adım yaşam süresini 3 yıl uzatıyor!
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan BM'de "İsrail" protestosu
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan BM'de "İsrail" protestosu
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Şener Şen'e destek verdi
        Şener Şen'e destek verdi
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        İzleyen dehşete düştü! Milyonların izlediği görüntü gerçek mi?
        İzleyen dehşete düştü! Milyonların izlediği görüntü gerçek mi?
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Para mutluluk getirir mi?
        Para mutluluk getirir mi?
        Kadına 'annelik cezası' erkeğe kariyer
        Kadına 'annelik cezası' erkeğe kariyer

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Gamze öğretmen konteyner kentte gönüllü eğitmenlik yapıyor
        Gamze öğretmen konteyner kentte gönüllü eğitmenlik yapıyor
        Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ilk iftar
        Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ilk iftar
        Depremde hasar gören Altınşehir, bakanlığın çıkacağı ihaleyi bekliyor
        Depremde hasar gören Altınşehir, bakanlığın çıkacağı ihaleyi bekliyor
        BBP Genel Başkanı Destici, Kahramanmaraş'ta konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Kahramanmaraş'ta konuştu:
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kahramanmaraş'ta konuştu:
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kahramanmaraş'ta konuştu: