Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Tayfun Ş. yönetimindeki 46 ACY 723 plakalı otomobil, Çevre Yolu Madalyonlu Kavşak makisinde Yusuf S. İdaresindeki 46 AER 845 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada otomobildeki Çağatay T. yaralandı.
Kaza nedeniyle bir süre kısmen trafiğe kapanan yol, ekiplerin müdahalesinin ardından yeniden açıldı.
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