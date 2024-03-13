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        Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 17:01 Güncelleme: 13.03.2024 - 17:32
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        Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Tayfun Ş. yönetimindeki 46 ACY 723 plakalı otomobil, Çevre Yolu Madalyonlu Kavşak makisinde Yusuf S. İdaresindeki 46 AER 845 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Kazada otomobildeki Çağatay T. yaralandı.

        Kaza nedeniyle bir süre kısmen trafiğe kapanan yol, ekiplerin müdahalesinin ardından yeniden açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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