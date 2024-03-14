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        Depremde görev yapan sağlıkçıların yazıları hastane duvarından silinmedi

        SİNAN DORUK - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta görev yapan gönüllü sağlık çalışanlarının, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyathaneye giden koridorun duvarına yazdıkları, zorlu günlerin hatırasını yaşatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 11:50 Güncelleme: 14.03.2024 - 11:50
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        Depremde görev yapan sağlıkçıların yazıları hastane duvarından silinmedi
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        SİNAN DORUK - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta görev yapan gönüllü sağlık çalışanlarının, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyathaneye giden koridorun duvarına yazdıkları, zorlu günlerin hatırasını yaşatıyor.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yardıma koşan sağlık ekipleri, depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu.

        KSÜ Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan sağlıkçılar, 6 Şubat'ta ve sonrasında yaşadıkları duyguları ameliyathaneye giden steril alandaki koridor duvarına keçeli kalemle yazdı.

        Anı olarak silinmeyen duvar yazılarında "Yıkılmadık birlikte ayaktayız", "Maraş'ta çok kahraman tanıdım", "Yüreğimiz kadar sağlam değildi duvarlar ama cesaretimiz bu şehri ayakta tuttu", "Bizim bu duvara yazdıklarımız değil akıllarda bıraktıklarımız önemli", "Hiçbir zaman ümitsiz olmayacağız", "Tüm canlara geçmiş olsun, en kısa zamanda toparlanmak dileğiyle", "Sizin gibi kahraman ve özverili bir ekiple çalışmak çok büyük onur" sözleri dikkati çekiyor.

        - "Yazılar bize destek olmak için gelen gönüllü sağlıkçıların hatırası"

        KSÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aykut Urfalıoğlu, AA muhabirine, tüm hekimler ve sağlık çalışanları olarak depremin hemen ardından ailelerini güvene aldıktan sonra hastaneye ve acil servise koştuklarını söyledi.

        Depremin ilk anında acil servise çok sayıda yaralı getirildiğini dile getiren Urfalıoğlu, şöyle konuştu:

        "Onlara müdahalelerde bulunduk. Daha sonra acilin arka kısmını ameliyathane şekline getirdik ve orada gelen yaralıları almaya çalıştık. Türkiye'nin dört bir yanından sağlıkçılar Kahramanmaraş'ta yaraların sarılması için yardıma koştu.

        Duvarda gördüğüm yazılar bize destek olmak için gelen gönüllü sağlıkçıların hatırası. Bunun için hem iyi hem kötü diyebilirim. Buradan geçerken yazıları gördüğümüzde o ana, depremde neler yaşadığımıza tekrar dönüyoruz. Fakat o dönemde yalnız olmadığımızı gördüğümüz için de seviniyoruz. Çünkü hekimler, hemşire arkadaşlar, tüm anestezi teknikerleri hem acımızı paylaştılar hem de iş yükümüzü aldılar. Bu vesileyle bu anlamlı günde, bize destek için gelen tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum."

        Aynı bölümde görevli Doç. Dr. Mahmut Arslan da gönüllü sağlık çalışanlarının ameliyathane koridoruna yazdığı yazıları gördüğünde ve okuduğunda, birlik beraberliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırladığını vurguladı.

        Arslan, "Burada çalışanlar sadece doktorlar değil, hemşireler, personeller, diğer teknik elemanlar, marangoz dahil, teknik servis dahil, herkes canla başla mücadele etti. Ama hepimiz aynı zamanda depremzedeydik. İkinci günden itibaren gönüllü arkadaşlarımız geldiler sağ olsunlar ve biz yavaş yavaş hizmette daha geriye çekildik. Türkiye'nin her yerinden doktorlar, hemşireler ve diğer personeller buraya akın ettiler ve canla başla mücadele ettiler." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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