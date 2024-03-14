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        Depremde mesai arkadaşlarını kaybeden sağlık çalışanları 14 Mart'ı buruk kutladı

        TUNAHAN AKGÜN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde mesai ve yakın arkadaşlarını kaybeden sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı'nı buruk kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 11:01 Güncelleme: 14.03.2024 - 11:17
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        Depremde mesai arkadaşlarını kaybeden sağlık çalışanları 14 Mart'ı buruk kutladı
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        TUNAHAN AKGÜN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde mesai ve yakın arkadaşlarını kaybeden sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı'nı buruk kutladı.

        Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde kimi akrabasını bazıları çalışma arkadaşını kimi de evini kaybeden sağlıkçılar, yaşadıkları şokun hemen ardından acılarını bir kenara bırakıp afetzedelere müdahale etmek için sahaya indi.

        Günlerce uykusuz kalıp afetzedelerin yaralarının sarılması amacıyla büyük özveriyle çalışan sağlıkçılar, kimi zamansa bulundukları yerlerde artçı depremlere yakalanmalarına rağmen görevlerini en iyi şekilde yapmaya gayret etti.

        Depremin ardından geçen 1 yılda kaybettikleri mesai arkadaşlarının hüznüyle 14 Mart Tıp Bayramı'nı karşılayan sağlık çalışanları, geçen yılki gibi bu sene de hastalarına şifa olmanın gururunu yaşadı.

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ameliyathane sorumlusu hemşire Esma Başdan, AA muhabirine, depremin yaşandığı gün ilk şoku atlattıktan sonra polis memuru olan eşiyle görevlerine koştuklarını ifade etti.

        Depremin yaşandığı ilk gün hastaneye ambulans akınının yaşandığını belirten Başdan, 3 dakikada bir ameliyata girdiğini, hastanelere gelen vatandaşlara ellerinden gelen yardımı yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

        İki yıldır ameliyathanede birlikte çalıştığı mesai arkadaşını kaybettiğini ifade eden Başdan, "Birlikte çalıştık, birlikte ameliyathanede çok vakit geçirdik. Hepimiz ailemizden birini kaybetmiş gibi üzüldük. 14 Mart Tıp Bayramı'nı normalde kutlardık. İlk defa geçen yıl bizim için acı ve buruk bir şekilde geçti. Ondan sonrada tekrar kutlayabileceğimizi düşünmedik. Tüm hemşire, doktor ve tekniker arkadaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. O anı buruk anacağız ama hayat bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

        Kalp Damar Cerrahisi Bölümü ameliyathane hemşiresi Tuğçe Seval Çolak da geçen yıl bu zamanların çok buruk geçtiğini ifade etti.

        Geçen yıl çoğu şeyden feragat ederek hastanede çalıştıklarını anlatan Çolak, çok zorlu süreçleri geride bıraktıklarını kaydetti.

        Mesai arkadaşı Gülper Karabulut'u kaybetmenin hüznünü yaşadığını anlatan Çolak, "Beraber yer, içer beraber konuşurduk. Vakalarımıza, hastalarımıza beraber müdahalede bulunurduk. İçimizden geçenler çok farklı olsa da artık yaralarımız bir nebze kabuk tutmaya başladı. Böyle de olmak zorunda hayat devam ediyor. Vefat eden sağlık çalışanı arkadaşlarımız her zaman gönlümüzde kalbimizdeler. Geçen yıl kutlayamadığımız 14 Mart Tıp Bayramı'mızı bu yıl kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

        Hemşire Mehmet Çam ise 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin hemen ardından görevine koştuğunu ve insanlara en iyi şekilde yardım ettiğini dile getirdi.

        Hastanede hayatını kaybeden tüm mesai arkadaşlarına Allah'tan rahmet dileyen Çam, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti.

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