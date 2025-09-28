Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta "47. Afşin Eshab-ı Kehf Kültür ve Karakucak Güreş Festivali" düzenlendi

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde "47. Geleneksel Afşin Eshab-ı Kehf Kültür ve Karakucak Güreş Festivali" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 21:28 Güncelleme: 28.09.2025 - 22:21
        Kahramanmaraş'ta "47. Afşin Eshab-ı Kehf Kültür ve Karakucak Güreş Festivali" düzenlendi
        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde "47. Geleneksel Afşin Eshab-ı Kehf Kültür ve Karakucak Güreş Festivali" düzenlendi.

        Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu, Afşin Kaymakamlığı ve Afşin Belediyesince, Ergün Ertekin Çim Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen güreşlere 50 ilden 475 sporcu katıldı.

        Başpehlivanlık müsabakasında Hüseyin Civelek'i mağlup eden Mücahit Çelik, altın madalyanın sahibi oldu.

        AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın ata sporu olan güreşin merkezi olduğunu belirterek, organizasyonda emekleri bulunanlara teşekkür etti ve sporcuları tebrik etti.

        Afşin Kaymakamı Muammer Sarıdoğan da ilçenin, geçmişte ulusal ve uluslararası güreş müsabakalarında birçok başarılı sporcu çıkarttığına değindi.

        Afşin'de yarım asra yakın süredir düzenlenen organizasyonun, ata sporu güreşi yaşatmada geçmişten geleceğe köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Sarıdoğan, emekleri bulunanlara teşekkür etti.

        Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç ise karakucak güreşinin bu toprakların en köklü geleneklerinden biri olduğunu ifade ederek, "Bizim için güreş sadece bir spor değil mertliğin, yiğitliğin, kardeşliğin ve samimiyetin sembolüdür." dedi.

        UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi'nin manevi gölgesinde gerçekleştirilen güreşlere ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını dile getiren Kıraç, "Afşin, asırlardır bu geleneği yaşatan, nesilden nesile aktaran bir diyar olmuştur. Bu festival, kültürümüzün, birliğimizin ve geleneğimize bağlılığımızın en güçlü ifadesidir. Kaymakamlığımız ve Belediyemiz olarak gayemiz bu toprakların kültürünü ve geleneklerini yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmektir. Bugün burada yapılan her güreş, sadece bir spor karşılaşması değil, aynı zamanda kardeşliğimizi, dostluğumuzu ve birlikte var oluşumuzu büyüten bir mirastır." diye konuştu.

        Müsabakaların ardından derece yapan sporculara ödülleri takdim edildi.

        Etkinliğe, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, AK Parti İl Başkanı Abdullah Burak Gül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, milli sporcu Rıza Kayaalp, kurum müdürleri ile ilgililer katıldı.

