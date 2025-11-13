Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta sitenin otoparkında çıkan araç yangınında 18 kişi dumandan etkilendi

        –Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir sitenin kapalı otoparkındaki araç yangınında binada yaşayan 18 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 19:56 Güncelleme: 13.11.2025 - 19:56
        Kahramanmaraş'ta sitenin otoparkında çıkan araç yangınında 18 kişi dumandan etkilendi
        Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki bir sitenin kapalı otoparkında bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede otoparktaki diğer iki araca sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Dumanın üst katlara ulaşması nedeniyle binada bulunan 18 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 3 araçta hasar oluştu.

        Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalede bulunuldu.

