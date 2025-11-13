Depremde 42 kişinin öldüğü Bad-ı Saba Konutları A Blok'a ilişkin yargılama sürdü
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde 42 kişinin yaşamını yitirdiği Bad-ı Saba Konutları A Blok'un yıkılmasına ilişkin 1'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.
1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan biri katılmazken, tutuklu sanık Şahin Avşaroğlu ile tutuksuz sanıklar H.K, H.K, Ö.F.T, A.E.Ç, L.V, A.Ö.D, A.Ö, A.F.T, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.
Mahkeme Başkanı, dosyanın gönderildiği bilirkişiden henüz raporun gelmediğini bildirdi.
Tutuklu sanık Şahin Avşaroğlu, savunmasında, 33 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Manevi ve psikolojik olarak yıprandım. Bazı deprem davalarında tutuklu sanıklar serbest kalırken, ben hala tutukluyum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.
Tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.
Duruşmaya katılan müştekiler ise şikayetçi oldukları sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 5 Şubat 2026'ya erteledi.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.
