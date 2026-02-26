Kahramanmaraş'ın 5 ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
Kahramanmaraş'ın 5 ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Afşin ve Göksun ilçelerinde eğitim ve öğretime yarın ara verildiği belirtildi.
Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
