        Kahramanmaraş Haberleri

        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 20.17'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Giriş: 26.02.2026 - 20:59
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 20.17'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elbistan ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Elbistan ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramaları için yönlendirildiğini belirtti.

        Ünlüer, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını ifade ederek, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti




