        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 289 şüpheli gözaltına alındı, 22 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 289 şüpheli gözaltına alındı, 22 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 18-24 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda 289 şüpheli gözaltına alındı.

        Operasyonlarda 2 av tüfeği ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

