Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ propagandası yapan zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, M.U'nun (38) sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ'ın propagandası yaptığını belirledi. Adresi tespit edilen M.U, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

