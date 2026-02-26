Canlı
        Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 14:15
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

