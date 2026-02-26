Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        Kahramanmaraş'ta kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 26.02.2026 - 16:05
        Kahramanmaraş'ta kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı suçunu önlemeye yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 30 sikke, 22 obje, 3 tüfek, 1 piştov çakmaklı ile 4 dedektör ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

