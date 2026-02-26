Kahramanmaraş'ta kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı suçunu önlemeye yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 30 sikke, 22 obje, 3 tüfek, 1 piştov çakmaklı ile 4 dedektör ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
