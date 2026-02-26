Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor

Kahramanmaraş'ın Göksun ve Çağlayancerit ilçelerinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.





Kar yağışıyla başlayan şiddetli rüzgar, ulaşımda olumsuzlukları da beraberinde getirdi.



Kahramanmaraş-Çağlayancerit kara yolu trafiğe tamamen kapandı.





Karayolları ve belediye ekipleri, trafiğin aksamaması için yollarda çalışma başlattı.





Kayseri-Göksun kara yolunda kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.





Polis ve jandarma trafik ekipleri, sürücüleri uyardı.

