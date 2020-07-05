Serinlemek için girdiği baraj göletinde boğularak öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ömer KOÇ/PAZARCIK (Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde baraj göletine giren Dadal Kanlı (15), boğularak hayatını kaybetti.<br>Olay, Kartalkaya Baraj Göleti'nde meydana geldi. İddiaya göre serinlemek için baraj göletine giren Dadal Kanlı kısa süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye dalgıçları, Dadal Kanlı'nın cansız bedenine ulaştı.<br>Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kanlı'nın cenazesi hastane morguna götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş / Pazarcık Ömer KOÇ<br>2020-07-05 19:08:17<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.