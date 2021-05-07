Kahramanmaraş'ta 2 DEAŞ'lı terörist adliyede (2)

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

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TUTUKLANDILAR

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu Y.B. ve Ş.V., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-05-07 14:38:38



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