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Yeşilgöz yenilenen yüzüyle turizme kazandırılıyor Başkan Güngör; "Kahramanmaraş’ımızı daha da ileriye taşımak için gayret ediyoruz"

İHA

Yeşilgöz yenilenen yüzüyle turizme kazandırılıyor Başkan Güngör; "Kahramanmaraş’ımızı daha da ileriye taşımak için gayret ediyoruz"

Yeşilgöz Mesire Alanı’nda devam eden yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin doğal miraslarından olan Yeşilgöz’ü devraldık ve hemen yenileme çalışmalarına başladık. Yeşilgöz’ün doğallığını koruyarak inşallah kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayacağız” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yenileme çalışmaları devam eden Yeşilgöz Mesire Alanı’na ziyaret gerçekleştirdi.
Alanı yerinde inceleyen Başkan Güngör, “Bugün bölgemizin en güzel mekânlarından bir isi olan Yeşilgöz Mesire Alanı’nı ziyaret ettik. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin doğal miraslarından olan Yeşilgöz’ü devraldık ve hemen yenileme çalışmalarına başladık. Alt ve üstyapısını güçlendirerek katma değerini artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Sadece Yeşilgöz’de değil şehrimizdeki birçok doğal miras alanlarında yenileme çalışmaları gerçekleştirerek şehrimizin turizm potansiyelini artırmayı hedefliyoruz. Yeşilgöz Mesire Alanı’na kazandırdığımız pek çok eşyayı tamamen kendimiz üretiyoruz. İnşallah buraya kafeterya ve restoran da kazandıracağız. Ayrıca buradaki cami, mescit ve otoparkı da yenileyerek hemşehrilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz yenileme çalışmalarında hiç beton kullanmamaya çalıştık. Çünkü doğal mirasımız olan Yeşilgöz’ün o doğal yapısını bozmak istemedik. Yeşilgöz’e ulaşım sağlayan yolumuzda da çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yolu bu tarafa düşen hiç kimse Yeşilgöz’e uğramadan gitmeyecek” dedi.

‘Şehrimizin turizm potansiyelini artıracağız’
Turizm alanlarına yapılan yatırımların arttığını vurgulayan Başkan Güngör, “Kahramanmaraş’ımızda birçok şehre nasip olmayan Yedikuyular Kayak Merkezi, Yeşilgöz Mesire Alanı, Fırnız, Aksu Gözü gibi doğal miras alanları bulunuyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak doğal miras alanlarımızda yaptığımız yenileme çalışmalarıyla katma değerlerini yükseltmeye çalışıyoruz. Bu bölgelere sosyal alanlar kazandırarak şehrimizin turizm potansiyelini artırmaya çalışıyoruz. Civardaki illerden pek çok misafirimiz bu doğal güzellikleri görmek için Kahramanmaraş’ımıza geliyor. Bu sayede hem turizm potansiyelimiz artıyor hem de gelen misafirlerimiz şehrimizin geleneksel lezzetlerini tadarak bizleri daha fazla tanıma imkânı buluyor. Ayrıca turizm alanlarına yaptığımız ulaşım yatırımlarıyla turizm potansiyelimizi de artırıyoruz. Kahramanmaraş ile Göksun arasına kazandırılan Edebiyat Yolu şehrimizin cazibesini daha da artırdı. Şehrimizin turizm alanlarından olan Ali Kayası’na ulaşım sağlayacak olan yolumuzun da ihalesini yaptık. İnşallah en kısa zamanda orada da çalışmalar başlayacak. Gelecek yıl Ali Kayası’na yapacağımız yolu Ilıca’ya bağlamak istiyoruz. Böylece ziyaretçilerimiz her iki turizm alanını da rahat bir şekilde ulaşmış olacak. Sağlık turizm alanlarından olan Ilıca’ya önümüzdeki yıl içerisinde 5 yıldızlı bir otel kazandıracağız. Böylece Ilıca’mızın da turizm potansiyelini artırmış olacağız. Bunlar hep birbirini tamamlayan projeler. Tüm ekibimizle beraber Kahramanmaraş’ımızı daha da ileriye taşımak için gayret ediyoruz. Bu şehri hep birlikte büyüteceğiz İnşallah. Gücümüzü birleştirerek şehrimize çok güzel projeler kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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