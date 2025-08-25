Kalben’den taciz itirafı

Son dönemde sosyal medyada pek çok ünlü isme yönelik taciz ve ifşa iddiaları gündem olurken, şarkıcı Kalben de uğradığı tacizi yıllar sonra paylaştı.

Kalben, peş peşe bulunduğu paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı: 19 yaşındayım. Annemin ölmek üzere olduğunun haberini almışım. Otobüs, mola vermiş. Haberin ağırlığıyla uyuyorum. Arkadaşlarım inmişler. Bacaklarımın arasında bir el ile uyandım. Arka çapraz koltuktan gelmiş şerefsiz. Ellerini hiç unutmuyorum. Kimseye diyemiyorum. Yolculuk bittikten sonra arkadaşlarıma, "Beni neden bıraktınız?" diye kızarak anlatmaya çalışıyorum. Erkek olan, olay ona olmuş gibi yükseliyor, adamı bulup dövmek istiyor. Kadın olan içine kapanıyor. Ben ise bu olayı senelerce anlamlandıramıyorum.

"FEMİNİST SÖYLEMLERLE SÜSLEDİKLERİ SOFRALARINI UZAKTAN İZLEDİM"

Seneler içinde bunun gibi ve daha beteri olaylar birikiyor. Kimi zaman kabullenmem senelerimi alıyor. Bazılarından bahsetmedim, bazılarını birine yardım ederim umuduyla üstü kapalı paylaştım. İsimleri paylaştığım sözüm ona arkadaşlar; "Ama sen de oraya gitmişsin", "Davet etmişsin" gibi laflar edince arkadaş sayım azaldı. "Bana bunu yaptı" dediğim insanlar, yine faillerle arkadaşlık etmeye devam ettiler. Feminist söylemlerle süsledikleri sofralarını uzaktan izledim.