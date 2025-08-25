Habertürk
        Kalben’den taciz itirafı

        Şarkıcı Kalben, 19 yaşında otobüs yolculuğunda uğradığı tacizi, yıllar sonra paylaştı. Kalben, yaşadıklarının hayatında derin izler bıraktığını, müzik sayesinde hayata tutunduğunu anlattı

        Giriş: 25.08.2025 - 18:36 Güncelleme: 25.08.2025 - 19:04
        Kalben'den taciz itirafı
        Son dönemde sosyal medyada pek çok ünlü isme yönelik taciz ve ifşa iddiaları gündem olurken, şarkıcı Kalben de uğradığı tacizi yıllar sonra paylaştı.

        Kalben, peş peşe bulunduğu paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı: 19 yaşındayım. Annemin ölmek üzere olduğunun haberini almışım. Otobüs, mola vermiş. Haberin ağırlığıyla uyuyorum. Arkadaşlarım inmişler. Bacaklarımın arasında bir el ile uyandım. Arka çapraz koltuktan gelmiş şerefsiz. Ellerini hiç unutmuyorum. Kimseye diyemiyorum. Yolculuk bittikten sonra arkadaşlarıma, "Beni neden bıraktınız?" diye kızarak anlatmaya çalışıyorum. Erkek olan, olay ona olmuş gibi yükseliyor, adamı bulup dövmek istiyor. Kadın olan içine kapanıyor. Ben ise bu olayı senelerce anlamlandıramıyorum.

        "FEMİNİST SÖYLEMLERLE SÜSLEDİKLERİ SOFRALARINI UZAKTAN İZLEDİM"

        Seneler içinde bunun gibi ve daha beteri olaylar birikiyor. Kimi zaman kabullenmem senelerimi alıyor. Bazılarından bahsetmedim, bazılarını birine yardım ederim umuduyla üstü kapalı paylaştım. İsimleri paylaştığım sözüm ona arkadaşlar; "Ama sen de oraya gitmişsin", "Davet etmişsin" gibi laflar edince arkadaş sayım azaldı. "Bana bunu yaptı" dediğim insanlar, yine faillerle arkadaşlık etmeye devam ettiler. Feminist söylemlerle süsledikleri sofralarını uzaktan izledim.

        Hiçbir zaman açıkça isim vermedim, bunu yapamadım. Bugün isimleri açıklayan, deneyimlerini paylaşan herkesi kutluyorum. Sessiz kalan ve başına gelenleri, ona yapılanları kendince işlemeye çalışanları da kutluyorum. Destek alabilmenizi gönülden diliyorum. Ben destek alarak hayatta kaldım. Kimi zaman bazı şeyleri suistimal etmemin temelinde, suistimal edilmiş olmam yatıyordu.

        Kendime değer vermeyi ve yaşamaya değer olduğumu derinden hissetmem çok uzun seneler aldı. Bu uzun seneler içinde geleneksel kadınlığın da dışında hissettim. Benden bir kadın olarak beklenenleri de veremediğimi hissedip yalnızlaştım. Hâlâ en yakınlarım bile bazen neden bir erkek arkamda duvar varken üzerime hızla yürüdüğünde; bana arkadan sarıldığında; izin vermediğim bir hareketle yakınlık kurmaya çalıştığında paniklediğimi ya da bir anda öfkeyle kudurduğumu, belki apansız içime kapandığımı anlamıyorlar.

        "BUNLARI YAZARKEN DİŞLERİMİ SIKIYORUM"

        Hâlâ beni gerçekten sevdiğini hissettiğim bir partnerim olmadı. Hâlâ bilinçli, istekli fiziksel yakınlık kurmak benim için zorlu bir mesele. Hâlâ bu konuda bunları yazarken dişlerimi sıkıyorum. Müzik ve müzik yoluyla tanıdığım kalpler sayesinde hayata sarılma gücü buluyorum. Müzik, her şeyim. Müzik içinde bile güvensiz hissettiren, mafya hareketler sergileyen, bir kadına nasıl davranacağını bilmediği için hanzolaşan tipler var. Korunmadığımızı, arkamızda kanunların olmadığını, korunaklı bir düzene sahip olmadığımızı bildikleri için… Acı bir zaman bu, ancak acımız ortak. Düşmanımız ortak. Yalnız değiliz. Geçmişte bilmeden size zarar vermiş biriyle yan yana geldiysem, sizden bu karanlık içinde ben özür dilerim. Sevgimle.

        #Kalben
