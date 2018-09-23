SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Prof. Dr. Cengiz Bolcal
SAĞLIK
Haberler > SAĞLIK

Kalbi durdurulmadan "kalp kapağı" tamir edildi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Prof. Dr. Cengiz Bolcal ve ekibi tarafından, az sayıda merkezde yapılabilen, ciddi bir kalp kapağı hastalığı olan "Mitral kalp kapağı tamiri" gerçekleştirildi

23.09.2018 - 12:28 | Güncelleme: AA

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Prof. Dr. Cengiz Bolcal ve ekibi tarafından, az sayıda merkezde uygulanabilen önemli bir kalp kapağı hastalığı olan "Mitral kalp kapağı tamiri" operasyonu gerçekleştirildi.

Kapalı teknik uygulanarak, göğüs kafesi açılmadan, hastanın kalbi durdurulmadan ve kalp-akciğer makinesine bağlanmadan yapılan operasyonla, Bingöllü 85 yaşında ve 9 çocuk annesi Esma Gürcan sağlığına kavuşturuldu.

SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bolcal, şiddetli nefes darlığı, çarpıntı ile kendini gösteren, yürüme ve günlük aktivitelerin yapılmasını zorlaştıran mitral kalp kapağında çökme sorununun, ciddi bir kalp hastalığı olduğu söyledi.

Bilimsel çalışmalarla, mitral kapaktaki çökmeye ilişkin yapısal anomalilerin özellikle kadınlarda daha fazla olduğuna dikkati çeken Bolcal, "Her on kadından 1-2'sinde mitral kapakla ilgili bir çökme söz konusu olabiliyor ama bu takip edilecek bir şey. Çünkü bu kişilerin yaklaşık yüzde 10'unda ilerleyen dönemde cerrahiye ihtiyaç duyuluyor" bilgisini verdi.

"AÇIK CERRAHİDE YAŞAMSAL FONKSİYONLAR DIŞARDAN DESTEKLENİYOR"

Prof. Dr. Bolcal, mevcut uygulamanın mitral kapak hastalığında açık kalp cerrahisi tekniğiyle yapıldığını belirterek, bunun da şu an gerçekleştiren uygulamayla kıyaslandığında önemli dezavantajları bulunduğuna dikkati çekti.

Açık kalp cerrahisinde, hastanın kalbinin durdurulduğunu anlatan Bolcal, "Ameliyat esnasında kalp durdurularak tamir yapılıyordu. Kalp durdurulduğunda hastanın yaşamsal fonksiyonları dışardan destekle sağlanıyordu. Hastanın kanı, kalp-akciğer makinesine devrediliyor ve suni solunum cihazı görevini yerine getirmesine imkan veriliyordu. Ameliyatın tamamlanmasıyla birlikte hastanın kalbi tekrar çalıştırılıyor, cihazdan ayrılıyor ve normal fonksiyonlar takip ediliyordu. Nakil sırasında da kan nakli gerekiyordu" diye konuştu.

Bolcal, açık cerrahide göğüs kafesinin yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda bir kesi yapılarak ikiye ayrıldığını aktararak, bunun travma ve enfeksiyon gelişme riski çok yüksek ciddi bir ameliyat olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Bolcal, söz konusu kesinin özellikle ameliyat sonrasında hastanın solunum fonksiyonlarını ciddi şekilde etkilediğinin ve sosyal yaşama dönme sürecinin de uzun olduğunun altını çizdi.

YENİ TEKNİKLE 3 GÜNDE TABURCU OLMAK MÜMKÜN

"Transapikal Neokorda" olarak isimlendirilen yeni yöntemin ise açık kalp cerrahisine göre birçok avantaj sunduğuna değinen Bolcal, "Yeni uygulanan bu yöntemle hastanın mevcut uygulamada olduğu gibi kalp-akciğer cihazına bağlayarak kalbini durdurmuyoruz. Dolayısıyla kan ihtiyacımız olmuyor, göğüs kafesini ikiye ayıran uzun bir kesi yapmıyoruz. Enfeksiyon riski büyük ölçüde kalkıyor. Hastalar bir gün yoğun bakım ünitesinde ve iki gün de postoperatif bölümde takip edilerek taburcu olacak seviyeye geliyorlar" şeklinde konuştu.

Açık cerrahi tekniğinde ameliyatın en az 5 saat sürdüğünü, söz konusu yöntemle ise bu sürenin 2 saate düştüğünü belirten Bolcal, bu nedenle hastanın çok daha düşük doz anestezi aldığından uyanması ve yaşamsal fonksiyonlarını kazanmasının da daha hızlı olduğunu ayrıca açık cerrahi sonrası 7-10 gün süren hastanede kalış süresinin ise yeni uygulamada 3-4 güne indiğini bildirdi.

Ameliyat nasıl yapılıyor?

Genel anestezi sonrasında hastanın sol memesinin altından 3 santimetrelik bir kesi ile uygulama yapılacak alanın belirlendiğini anlatan Bolcal, "Kalbin apeks denilen tepe noktasından özel bir cihazla içeriye giriliyor. Bu cihaz, 15-20 santimetre uzunluğunda ve ucunda mitral kapağın kopan ipliksi yapılarını taşıyan bir sistem var. Ekokardiyografi ile kaçağın nerede olduğu belirleniyor ve cihazın ne şekilde ilerlediği takip ediliyor. Dışardan bu ipliksi yapı, mitral kapağa yerleştiriliyor ve bağlanıyor. Ameliyatın ekokardiyografik olarak sonuçları teyit edildikten sonra operasyon sonlandırılıyor" diye konuştu. 

Mitral kapakta çökme olan, ipliksi yapılarda kopma bulunan hastalara bu yöntemle tamirin yapılabileceğini ifade eden Bolcal, romatizmal kaynaklı kireçlenmiş tamiri mümkün olmayan kalp kapağına sahip hastalara uygulamanın tıbben mümkün olmadığına işaret etti.

Bolcal, Türkiye'de 4-5 merkezde gerçekleştirilen ameliyatın büyük ölçüde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldığını vurgulayarak, "Bu alanda çok başarılı sonuçlar alıyoruz" dedi.

"ANNEM ARTIK İYİLEŞECEK"

Bingöl'den kendilerine başvuran Esma Gürcan'ın da yerinden kalkmakta, nefes almakta büyük güçlük yaşadığına değinen Bolcal, yapılan tetkikler sonrasında hastanın kalbinin sol kulakçığı ile karıncığı arasında bulunan mitral kalp kapağında çökme olduğunun belirlendiğini ifade etti. 

Prof. Dr. Bolcal, ikinci baharını yaşayamaya hazırlanan Esma Gürcan'ın da bu yöntemle mitral kalp kapağı ameliyatı olduğunu, başarılı bir operasyon sonrasında üçüncü gününde yürüyebildiğini, genel sağlık durumunun gayet iyi olduğunu kaydetti.

Esma Gürcan'ın oğlu Zaid Gürcan da ameliyattan önce annesinin çok sıkıntı yaşadığına dikkati çekerek, "Aşırı öksürüyordu, nefes alamıyordu, biz kollarından tutarak yürütebiliyorduk, uyumakta güçlük çekiyordu, sabaha kadar oturuyordu. Buraya gelmeden önce bugün yarın bir şey olmasını bekliyorduk. Şu anda çok iyi, hiçbir sıkıntısı kalmadı. Annem, artık iyileşecek" değerlendirmesinde bulundu.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X