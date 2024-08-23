Kamala Harris başkan adaylığını resmen kabul etti: "Tüm Amerikalıların başkanı olacağıma söz veriyorum"

Demokrat Parti başkan adaylığını resmen kabul ettiğini duyuran Harris, "Halk adına, parti, ırk, cinsiyet ya da büyükannenizin konuştuğu dil ne olursa olsun her Amerikalı adına, annem ve kendi beklenmedik yolculuğuna çıkmış herkes adına, birlikte büyüdüğüm insanlar gibi Amerikalılar adına, çok çalışan, hayallerinin peşinden koşan ve birbirini kollayan insanlar adına, hikayesi ancak dünyanın en büyük ulusunda yazılabilecek herkes adına, Amerika Birleşik Devletleri başkanlığı adaylığınızı kabul ediyorum" dedi.