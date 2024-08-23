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        Haberler Dünya Kamala Harris başkan adaylığını resmen kabul etti: "Tüm Amerikalıların başkanı olacağıma söz veriyorum" | Dış Haberler

        Kamala Harris başkan adaylığını resmen kabul etti: "Tüm Amerikalıların başkanı olacağıma söz veriyorum"

        ABD, Kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimine hazırlanıyor. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın ardından Demokratların adayı Kamala Harris de başkan adaylığını resmen kabul etti. Harris konuşmasında, "Tüm Amerikalıların başkanı olacağıma söz veriyorum" dedi ve Trump'ı "ciddiyetsiz biri" olarak nitelendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 08:12 Güncelleme: 23.08.2024 - 08:12
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        ABD Başkan Joe Biden'ın 2024 Başkanlık Seçimleri'nden çekilmesinin ardından Demokrat Parti'nin Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in etrafında toplanması, Chicago'daki Demokrat Parti kongresinde resmiyete kavuştu.

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        Kamala Harrris, 4 gündür devam eden Demokrat Parti Kongresi'nin son gününde resmen başkanlık için yarışmayı kabul etti.

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        Harris konuşmasının başında eşi Douglas Emhoff ve ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür etti, 19 yaşında Hindistan'dan ABD'ye gelen annesinden ilham aldığını söyledi.

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        Konuşmasında birlik mesajları veren Harris, "Bu seçimle birlikte ulusumuz, geçmişin acımasızlığını, kinciliğini ve bölücü savaşlarını geride bırakmak için çok değerli, kısa süreli bir fırsata sahip oldu” ifadelerini kullandı.

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        "TÜM AMERİKALILARIN BAŞKANI OLACAĞIMA SÖZ VERİYORUM"

        Harris, "Bu geceyi izleyenler arasında çeşitli siyasi görüşlere sahip insanlar olduğunu biliyorum. Ve şunu bilmenizi istiyorum. Tüm Amerikalıların başkanı olacağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı. "Liderlik eden ve dinleyen, gerçekçi, pratik ve sağduyulu, her zaman Amerikan halkı için savaşan bir başkan olacağım" diye konuştu.

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        Demokrat Parti başkan adaylığını resmen kabul ettiğini duyuran Harris, "Halk adına, parti, ırk, cinsiyet ya da büyükannenizin konuştuğu dil ne olursa olsun her Amerikalı adına, annem ve kendi beklenmedik yolculuğuna çıkmış herkes adına, birlikte büyüdüğüm insanlar gibi Amerikalılar adına, çok çalışan, hayallerinin peşinden koşan ve birbirini kollayan insanlar adına, hikayesi ancak dünyanın en büyük ulusunda yazılabilecek herkes adına, Amerika Birleşik Devletleri başkanlığı adaylığınızı kabul ediyorum" dedi.

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        "TRUMP'IN YENİDEN BEYAZ SARAY'A OTURMASININ SONUÇLARI CİDDİ OLUR"

        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Trump'ı "ciddiyetsiz biri" olarak nitelendiren Harris, "Donald Trump'ın yeniden Beyaz Saray'a oturmasının sonuçları son derece ciddi olur. Sahip olacağı gücü düşünün. Özellikle de ABD Yüksek Mahkemesi'nin cezai kovuşturmadan muaf olacağına hükmetmesinden sonra" ifadelerini kullandı.

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        GAZZE'DE ATEŞKES MESAJI

        Gazze'de aylardır yaşananlara ilişkin de konuşan Harris, Gazze'deki savaşı durdurmaya çalıştıklarını söyledi ve "Başkan Biden ve ben gece gündüz çalışıyoruz. Bir rehine anlaşması ve ateşkes anlaşması yapmanın tam zamanı" dedi.

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        "İSRAİL'İN KENDİNİ SAVUNMA HAKKINI HER ZAMAN SAVUNACAĞIM"

        Harris açıklamasının devamında Harris, "İsrail'in kendini savunma hakkını her zaman savunacağım ve İsrail'in kendini savunma kabiliyetine sahip olmasını sağlayacağım" ifadelerini kullandı.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #Kamala Harris
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