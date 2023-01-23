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Kamu borçlarına yapılandırma geliyor! Borç yapılandırma neleri kapsıyor?

Kamu borçlarına yapılandırma düzenlemesi Meclis'e geliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırma düzenlemesi olarak kamuoyuyla paylaşılan düzenlemenin içeriğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıklaması bekleniyor. Peki, borç yapılandırma ne demek? Borç yapılandırması enleri kapsıyor? İşte merak edilenler...

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  • Kamu borçlarına yapılandırma geliyor! Borç yapılandırma ne demek, neleri kapsıyor? Gözler Kabine'de!

    Kamu borçlarına yapılandırma geliyor. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yqapılandırma düzenlemesi olarak kamuoyuna duyrulan düzenlemenin ise detayları bugünkü Kabine Toplantısı'nda netleşecek. Düzenlemenin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıklaması bekleniyor. Peki, borç yapılandırma ne demek, neleri kapsıyor? İşte detaylar...
  • Kamu borçlarına yapılandırma geliyor! Borç yapılandırma ne demek, neleri kapsıyor? Gözler Kabine'de!

    BORÇ YAPILANDIRMA NE DEMEK?

    Vatandaşların kamuya olan borç, prim,öğrenim kredisi ve cezaların bir kısmının veya faizlerinin veya faizlerinin bir kısmının silinip yeniden taksitlendirilip düzenlenmesine borç yapılandırma denir.
  • Kamu borçlarına yapılandırma geliyor! Borç yapılandırma ne demek, neleri kapsıyor? Gözler Kabine'de!

    KABİNE'DE GÖRÜŞÜLECEK

    31 Aralık 2022'ye kadar olan devlete tüm borçlar ile adli ve idari cezalara yapılandırma imkanı getiriliyor. Yapılandırma paketi 23 Ocak Pazartesi günü Kabine'de masaya yatırılacak. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor. 
  • Kamu borçlarına yapılandırma geliyor! Borç yapılandırma ne demek, neleri kapsıyor? Gözler Kabine'de!

    HANGİ BORÇLARA YAPILANDIRMA GELECEK?

    Yapılandırma işleminin vergi borçları; maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsaması bekleniyor.
  • Kamu borçlarına yapılandırma geliyor! Borç yapılandırma ne demek, neleri kapsıyor? Gözler Kabine'de!

    KYK BORÇLARI VE TRAFİK CEZALARINI KAPSAYABİLİR

    Yapılandırma işleminin vergi borçları; maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsaması bekleniyor.
  • Kamu borçlarına yapılandırma geliyor! Borç yapılandırma ne demek, neleri kapsıyor? Gözler Kabine'de!

    Vergi borcu yapılandırma işlemi için gerçek ve tüzel kişilere belirli bir tarih aralığı sunulur. Bu kişiler söz konusu zaman aralığı içinde şahsen veya elektronik posta yolu ile talepte bulunabilirler. Yapılandırma talebi için vergi dairelerine dilekçe göndermek gerekir. Bahsi geçen dilekçeyi fiziki veya sanal ortamdan ilgili kuruma iletmeniz mümkündür.

    Vergi borcu yapılandırma işlemini doğrudan internet aracılığıyla yapabilirsiniz. Bu işlem için ilk olarak Gelir Dairesi Başkanlığı sitesine giriş yapmanız gerekir. Siteye girdikten sonra ise ‘’İnternet Vergi Dairesi’’ ekranı üzerinden istenilen bilgiler sırayla doldurulur. İletişim, adres ve kişisel bilgileri, söz konusu forma eksiksiz bir şekilde girdikten sonra ise yapılandırma başvurusunu yapabilirsiniz. Yapılandırmak istediğiniz borcu ve ilgili vergi dairesini seçerek işleme devam etmeniz mümkündür. İşlemin son aşamasında ise söz konusu forma onay vererek yapılandırma başvurusunu tamamlayabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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