Kamuda branşının en büyüklerinden olan Üroloji-Üroonkoloji Merkezi şifa dağıtıyor

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İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinden hastalara hizmet veren Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bünyesindeki Üroloji-Üroonkoloji Merkezi ile de hastalara şifa kapısı oluyor.

Birçok önemli kliniğe ev sahipliği yapan hastanenin bünyesinde hizmet veren Üroloji-Üroonkoloji Merkezi'nde de çok sayıda önemli ameliyat ve tedavi başarıyla gerçekleştirilebiliyor.

Yılda 110 binden fazla poliklinik hizmetinin verildiği merkez, özellikle medikal ve radyasyon onkoloji, nükleer tıp, patoloji gibi birimlerin de bir arada bulunduğu multidisipliner yaklaşımla sağlık hizmeti sunuyor.

Geçen yıl, laporoskopik cerrahilerle pediatrik onkolojik vakaların da bulunduğu 3 bini özellikli yaklaşık 6 bin cerrahi operasyonun yapıldığı klinik bünyesinde, 43 yatak, 4'ü aktif, 1'i acil 5 ameliyathane ve 7 poliklinik bulunuyor. Klinikte, 16'sı üroloji uzmanı, 9'u asistan hekim olmak üzere yaklaşık 60 kişilik ekip görev alıyor.

"MERKEZİMİZ ÜROONKOLOJİ ALANINDA BELKİ TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK MERKEZ OLABİLİR"

Merkezin Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Oktay Akça, hastanenin gerek kadrosu gerekse altyapısıyla köklü bir sağlık merkezi olduğunu belirtti.

Üroonkoloji Merkezi'nin de bu akademik yapıyla birlikte gelişerek devam eden birikimin üzerine kurulduğuna işaret eden Akça, "Merkezde bu alanda yapamadığımız bir ameliyat yok. Tüm laparoskopik cerrahiler, pediatrik onkolojik vakalar dahil hepsi kliniğimizde başarılı şekilde yapılmakta. Sadece robotumuz henüz olmadığı için robotik cerrahi yapamıyoruz, bunun dışındaki tüm operasyonları gerçekleştirebiliyoruz. Sonuçlarımız da zaten hem bilimsel arenada hem de diğer meslektaşlarımız tarafından takip edilmekte." diye konuştu.

Doç. Dr. Akça, merkezin multidisipliner bir yaklaşımla hizmet verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Burası normalde bir üroloji kliniği ama üroonkoloji dediğiniz zaman medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp, patoloji gibi birimleri kapsayan ve her 15 günde bir konsey yapıp 50, 60 hastanın tedavisini şekillendirdiğimiz 50-60 kişilik bir hekim grubunun oluşturduğu bir merkez haline geliyor. Bunun tabii ki ana ayağını üroloji kliniği oluşturuyor. Yaptığımız ameliyatlar nadir merkezlerde yapılan operasyonlar. Multidisipliner çalışma yapılabilmesi için diğer branşların da sağlıklı ve aynı ölçekte büyük olması gerekiyor. Hastanemiz bunu sağlayabilen nadir merkezlerden birisi. Hastalarımız üroonkolojik alandaki herhangi bir tedavi için merkezimize çok rahat başvurabilir. Hastanemiz tüm branşlarda bir onkoloji merkezi olarak bilinen bir yerdir ama üroonkoloji alanında şu andaki Türkiye'deki belki en büyük merkez olabilir."