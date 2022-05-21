Kanada'da maymun çiçeği virüsünün ilk vakaları kaydedildi 0:00 / 0:00

AA

Kanada Halk Sağlığı Ajansından yapılan açıklamada, Quebec eyaletinde iki kişide maymun çiçeği virüsü saptandığı, 20 şüpheli vaka üzerinde de çalışıldığı bildirildi.

Açıklamada, adı açıklanmayan bir ABD vatandaşının yakın zamanda Kanada'ya seyahat ettiği ve bu kişinin Quebec eyaletine bağlı Montreal kentindeki ziyareti sırasında iki kişinin virüsle enfekte olmuş olabileceği kaydedildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Bunlar Kanada'da teyit edilen ilk iki vaka. Maymun çiçeği daha önce Kanada'da hiç görülmedi. Son uluslararası vakalarda da bireylerin maymun çiçeği virüsüne nasıl maruz kaldığı henüz belli değil. Maymun çiçeğinin kişiden kişiye yayılması nadirdir. Bununla birlikte insanlar arasında vücut sıvıları, solunum damlacıkları, maymun çiçeği yaraları ile doğrudan temas, daha önce giyilen giysiler, yatak takımları veya ortak eşyaların paylaşılması gibi enfekte bir kişiyle yakın temas sonucu yayılabilir. İnsanlar, yakın temas yoluyla bulaşan diğer birçok hastalıkta olduğu gibi, fiziksel mesafeyi koruyarak, maskeleme dahil sık el ve solunum hijyeni sağlayarak risklerini azaltabilirler. Maymun çiçeğinin semptomları tipik olarak ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, yorgunluk ve şişmiş lenf düğümleridir. Bu semptomların gelişmesinden birkaç gün sonra ortaya deri döküntüleri çıkabilir."

Bu arada bir açıklama yapan Quebec Eyalet Halk Sağlığı Şefi Dr. Mylene Drouin, hastalığın aşırı derecede bulaşıcı olmadığını, virüsün solunum damlacıkları yoluyla bulaştığını belirtti ve Montreal bölgesindeki tüm şüpheli vakaların, diğer erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler arasında olduğunu söyledi.

Dünyada şimdiye kadar 11 ülkede tespit edilen maymun çiçeği virüsü, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bu türlerden Kongo virüsü, ölüm riski en yüksek virüs olarak biliniyor.