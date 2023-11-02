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        Haberler Sağlık "Kanlı para oyunu bağımlılıklara kadar giden süreçlere yol açabilir"

        Kanlı para oyununa dikkat! Bağımlılıklara kadar giden süreçlere yol açabilir

        Son dönemde öğrenciler arasında giderek yaygınlaşan ve şiddet içeren 'kanlı para' adlı oyun, okullarda yasaklansa da teneffüslerde gizlice oynanmaya devam ediliyor. Uzman psikologlar ve psikiyatristler oyunun tehlikelerine ilişkin aileleri uyarıyor. Oyunun şiddet davranışlarını normalleştirdiğine dikkati çeken Psikiyatrist Uzm. Dr. Aslıhan Eslek, "Bu tür davranışların normalleşmesi kişilerin dürtüsel eğilimlerinin, risk alma davranışının artmasına ve belki bağımlılıklara kadar giden süreçlere yol açabilir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 14:49 Güncelleme: 02.11.2023 - 15:32
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        Dikkat! Yasak ama teneffüslerde gizlice oynanıyor
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        Bir madeni paranın etrafını keskinleştirerek sıra üzerinde oynanan, son dönemde öğrenciler arasında giderek yaygınlaşan ve şiddet içeren 'kanlı para' adlı oyun tehlike saçıyor. Elleri kanattığı için bulaşıcı hastalıklara davetiye çıkaran oyun, okullarda yasaklansa da teneffüslerde gizlice oynanmaya devam ediliyor. Psikiyatrist Uzm. Dr. Aslıhan Eslek, oyunun tehlikelerine ilişkin uyarıda bulundu.

        SORGULAMADAN ALDIKLARI BİR OYUN

        Uzm. Dr. Eslek, "Bu oyunu çocuklar sosyal medya uygulamaları aracılığıyla öğrendi. Sosyal medya üzerinden çok hızlıca da yayılan diğer birçok oyundan birisi. Maalesef çocuk ve ergen yaş grubumuzun çok sorgulamadan hemen aldığı bir oyun. Buradaki sıkıntı bu oyundaki şiddete meylin ve yaralanmaların normalleşmesi. Çocuklar ve ergenler bu davranışı ve buradaki yaralanmayı, kanamayı ya da arkadaşını yaralamayı normal olarak algılıyor. Buradaki en temel risk bu ve bunun keyfe dönüşmesi. Tabii bu da ileriye dönük bazı sıkıntılar doğurabilir. Yaralanan için acı verici bir durum. Yaralayan için de arkadaşına zarar verici bir durum. Fakat bunu sadece birlikte oynanan bir oyun gibi normal algılanması en temel tehlike" ifadelerini kullandı.

        "DÜRTÜSEL EĞİLİMLERİNİN ARTMASINA NEDEN OLUYOR"

        Oyunun şiddet davranışlarını normalleştirdiğini belirten Uzm. Dr. Eslek, "Bu tür davranışların normalleşmesi kişilerin dürtüsel eğilimlerinin artmasına neden oluyor. Bu tür davranışların normalleşmesi risk alma davranışının artmasına ve belki bağımlılıklara kadar giden süreçlere yol açabilir. Aslında oyunu oynama sebebi bir gruba uyumla ilgili. Aslında bazı çocukların bu oyunları oynamak istemediği ama grup dışı kalmaktan korktuğu için oyunları oynadığını da görüyoruz. Popüler olana ya da grupta yapılana uyumla ilgili bir süreç maalesef. Ebeveynler, öncelikle bunun normal bir oyun olmadığını anlatmalılar. Belki başka hani yıllardır oynanan, hakikaten keyif olarak oynanan, birlikte zaman geçirmekten keyif alınan oyunlarla örneklendirilebilir. Eğer çocuklar bundan vazgeçiremiyorlarsa ve çocuğun yaralanmaları devam ediyorsa destek almak iyi fikir olabilir" diye konuştu.

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