Antalya'da emlakçılık yapan 38 yaşındaki Berkay Şenyurt, 10 yıldır beyin tümörü kanseriyle mücadele eden annesine organik balın iyi geleceği düşüncesiyle mesleğini bırakıp sertifikalı arıcılık yapmaya başladı.

BALLARIN İÇİNDE GLİKOZ TESPİT EDİLİNCE...

Döşemealtı ilçesinde 10 yıldır kanser hastası olan annesi Emine Şenyurt'un sağlıklı beslenebilmesi için mücadele veren Berkay Şenyurt'un, daha önce doğal denilerek satın aldığı bala yaptırdığı analizde kimyasal katkı maddeleri ve kanser hastaları için tehlikeli glikoz maddesi tespit edildi.

Bunun üzerine annesine iyi geldiğini düşündüğü doğal şekeri temin edebilmek amacıyla kendisi bal üretmeye karar veren Şenyurt, arıcılığı öğrenmek için Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün açtığı "Genç Çiftçi Projesi" kapsamındaki arıcılık kursuna katıldı.

Başarılı olup sertifikasını alan Şenyurt, devletin hibe ettiği 40 kovanla işe koyuldu.

Doğal bal üretmeye başlayan ve kısa sürede kovan sayısını artırıp 49'a çıkaran Şenyurt, aslında çocukluğundan beri arıcılığa ilgi duyduğunu, ancak annesinin hastalığı sürecinde kaliteli ürüne ulaşamayışının bu işi yapmasına vesile olduğunu söyledi.

Annesinin 10 yıldır kanserle mücadele ettiğini vurgulayan Şenyurt, "Her hastada olduğu gibi benim annemin de vücudu doğal şekere ihtiyaç duyuyor. Fakat doğal şekeri, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan, baldan alabiliyoruz. Ama doğal diye aldığımız balın analizinde çok sayıda kimyasal ve glikoz maddesi ortaya çıktı" dedi.

Şenyurt, yaptığı araştırmalar sonucunda arının sadece balının değil polen ve propolisinin de şifa kaynağı olduğunu öğrendiğini aktardı.

"SİZDEN SADECE ARICILIK YAPMANIZI İSTİYORLAR"

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğünün geçen yıl hazırladığı "Genç Çiftçi Projesi" kapsamındaki kursun kendisi için çok öğretici bir süreç olduğuna dikkati çeken Şenyurt şunları kaydetti: "Sertifikamı aldım. Daha sonra devlet hibe olarak 40 kovan verdi. Devlet, hibe olarak verdiği destekte kovanların içinde arı, bal süzme gibi son teknolojiye sahip malzemeleri size teslim ediyor ve sizden sadece arıcılık yapmanızı istiyorlar. Doğal ve katkısız bir şekilde. Devletimizden bu konuda çok memnunuz. Devleten hibe alabilmek için belli şartları sahip olmak gerekiyor, yani sigortalı ve öğrenci olmayacaksınız, kişi evliyse onun da eşi sigortası olmayacak. Bunun gibi kurallar, onun dışında öyle katı kuralları falan yok. Sizden sadece arıcılık yapmanızı istiyor, 6 aydan 6 aya da denetleme yapıyorlar. Bu arıcılık işini sürdürüyor musunuz, sürdürmüyor musunuz diye. Onun dışında sizden ekstra geri ödeme istemiyorlar, öyle bir zorluğu yok."

"KİMYASAL İLAÇ KULLANMIYORUZ"

Şenyurt, arıcılıkla ilgili acemiliği üzerinden attığını, yazın Burdur'da kışın ise Antalya'da kurduğu tesiste arıcılık yaptığını kaydetti.

Ürettiği balda hiçbir şekilde katkı maddesi kullanmadığını vurgulayan Şenyurt, "Şu anda 49 kovan arımız var. Burada tamamen doğal bal üretimi yapıyoruz. Arılar için kesinlikle kimyasal ilaç kullanmıyoruz, bitkisel ilaçlar kullanıyoruz. Kekik, defne bitki özlerini karıştırarak arıları zararlı böceklerden koruyoruz. Bu nedenle üretmeye başladığımız balın tamamen doğal olduğunu söyleyebiliriz."

Annesinin tedavisinin devam ettiğini ve durumunun da iyiye gittiğini belirten Şenyurt, şu ana kadar sadece annesi ve ailesine yetecek kadar bal ürettiğini sözlerine ekledi.

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