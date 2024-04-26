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        Kanser hastası kadına cinsel saldırı davasında iyi hal indirimi

        İzmir'de Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören 63 yaşındaki kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan erkek hemşirenin cezası belli oldu. Mahkeme, tutuklu hemşireye duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak cinsel saldırı suçundan 16 yıl 3 ay, uyuşturucu madde temin etmek suçundan da 9 yıl 4 ay 15 gün olmak üzere toplam 25 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 17:47 Güncelleme: 26.04.2024 - 17:48
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        Cinsel saldırı davasında iyi hal indirimi
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        İzmir'de hastanede tedavi gören kanser hastası kadına cinsel saldırı davasının karar duruşması görüldü.

        İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 30 yaşındaki tutuklu sanık E.K, taraf avukatları ile müştekiler katıldı.

        Duruşmada söz verilen E.K, olay nedeniyle üzgün olduğunu belirtip beraatini talep etti.

        40 YIL HAPİS İSTENDİ, 25 YIL VERİLDİ

        Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, iddianamede olduğu gibi sanık için toplamda 40 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi.

        Mahkeme heyeti, E.K'nin cinsel istismar suçundan 16 yıl 3 ay, uyuşturucu madde temininden ise 9 yıl 4 ay 15 gün olmak üzere duruşmadaki iyi hali göz önüne alınarak takdiri indirimle birlikte toplamda 25 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

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        Sanık hakkında takdiri indirim uygulanmasına 1 üye hakim muhalefet ederek, takdiri indirim uygulanmaması gerektiğini belirtti.

        NE OLMUŞTU?

        Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla erkek hemşire E.K, 25 Mayıs 2023'te tutuklanmıştı.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, hemşire E.K'nin 17 Mayıs'ta gece saatlerinde mağdura cinsel saldırıda bulunduğu iddiası üzerine, tanık ifadelerine başvurulduğu ve kamera görüntülerinin incelemeye alındığı, kayıtlarda şüphelinin baygın haldeki mağdur hastanın yanına gelerek ilaçlar verdiği ve cinsel saldırı eylemini gerçekleştirdiğine yer verilmişti.

        İddianamede, erkek hemşire hakkında, "kamu görevini kötüye kullanarak beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı cinsel saldırı" ve "uyuşturucu ve uyarıcı madde temin etme" suçundan 40 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

        İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesinde erkek hemşirenin yargılanması devam ederken, İzmir 5. İdare Mahkemesi, ailenin rektörlüğe açtığı tazminat davasında aileye 600 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetmiş, taraflar karara itiraz etmişti.

        İzmir Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi ise ailenin rektörlüğe açtığı tazminat davasında mahkemece verilen kararı hukuka uygun bulmuştu.

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