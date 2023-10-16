Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Kanseri 2 kez yendi: Bu hastalığın moralden başka ilacı yok

        Kanseri 2 kez yendi: Bu hastalığın moralden başka ilacı yok

        Mersin'de yakalandığı meme kanserini 2 kez yenip, şimdi de yumurtalık kanseri ile mücadele eden annesine bakan Semiha Işık (45), "Bu hastalığın moralden başka ilacı yok. Ne kadar kemoterapi, radyoterapi alsak da bu hastalığın asıl ilacı moral" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 09:45 Güncelleme: 16.10.2023 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kanseri 2 kez yendi: Moralden başka ilacı yok
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tarsus ilçesi Belen Mahallesi'nde yaşayan Semiha Işık, 2013'te yapılan kontrollerde, meme kanseri olduğunu öğrendi. Tedavi sonucu hastalığı yenen Işık'ın, 2020'de bu kez diğer memesinde kanser nüksetti. Bir süre sonra eşinden ayrılan Işık, yumurtalık kanseri ile mücadele eden annesi Hanife Işık (65) ile yaşamaya başladı. Semiha Işık, annesine bakmak için işini de bırakmak zorunda kaldı. Bir yandan kendi hastalığı ile uğraşan Işık, diğer yandan annesinin tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Hastalığı boyunca moralini yüksek tutan ve hastalığını ikinci kez yenen Işık, annesine de moral olmayı başardı.

        "İYİLEŞME SÜRECİ MORALDEN GEÇİYOR"

        2013'te ilk ameliyatını olup, ardından kemoterapi ve radyoterapi gördüğünü anlatan Semiha Işık, "Kontrollerim çok güzel gidiyordu. 2019'da düştüm, kolum kırıldı. 1 yıl sonra diğer mememde hastalığım nüksetti. Onkoloji doktoru bana hiçbir şeyimin olmadığını, 1 yıl sonra yeniden gelmemi söyledi. Ama kendimdeki değişikliklerin farkındaydım. 'İnsanın ilk olarak doktoru kendi olmalı' derler; onun için genel cerrahiye kendim gittim. Biyopsi yapıldı ve göğsümde sıvı biriktiği anlaşıldı. Sıvı temiz çıktı ama dokuda yine kanser hücresi rastlandı. Yeniden ameliyat oldum. Zor bir süreçti ama şu an kendimi toparladım, hastalığı atlattım. 6 ayda bir kontrole gidiyorum. Bu hastalığın iyileşme süreci moralden geçiyor. Eğer ki moralsizlikten ölecek biri varsa; o da bendim. Çünkü eşimle zor günler geçirdim. çok çatıştık, fikir ayrılığı yaşadık. Beni doktora götürmek istemedi. Bu hastalığın moralden başka ilacı yok. Ne kadar kemoterapi, radyoterapi alsak da bu hastalığın asıl ilacı moral" dedi.

        "BANA BİR ŞEY OLMAZ DEMEYİN"

        Kanser hastası annesi ile hayat mücadelesi verdiğini dile getiren Işık, "Anneme ben bakıyorum. LÖSEV bana örnek oldu. 2019'da LÖSEV ile tanıştım. Sürekli beni aradılar, hatırımı sordular. Yakın akrabalarım bile uzak kalıyor. Ama LÖSEV beni yalnız bırakmadı. Kanser bulaşıcı bir hastalık değil. Hayatta her şey insanın başına gelebiliyor. 'Bana bir şey olmaz' demeyin. Sürekli kontrollerinizi yapın. Meme kanseri ile ilgili LÖSEV artık yetişkinlere de müdahale ediyor. Her konuda destek oluyorlar” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #meme kanseri
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü'nün katili yakalandı!
        Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü'nün katili yakalandı!
        Olay anı kamerada! Kız arkadaşına laf atıp öldürdü!
        Olay anı kamerada! Kız arkadaşına laf atıp öldürdü!
        4600 günle kıdem tazminatı
        4600 günle kıdem tazminatı
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Gece boyu bombardıman! Binlerce Filistinli tahliye edildi
        Gece boyu bombardıman! Binlerce Filistinli tahliye edildi
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Avrupa’da mikroplastik içeren ürünlerin satışı yasaklandı: Yasak kararı neden alındı ve hangi ürünleri kapsıyor?
        Avrupa’da mikroplastik içeren ürünlerin satışı yasaklandı: Yasak kararı neden alındı ve hangi ürünleri kapsıyor?
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Şartlı tahliyeyle çıktı! 2. cinayeti işledi!
        Şartlı tahliyeyle çıktı! 2. cinayeti işledi!
        6. kez Avrupa Şampiyonası bileti aldık
        6. kez Avrupa Şampiyonası bileti aldık
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        "Dünyanın en mutlusu benim"
        "Dünyanın en mutlusu benim"
        ABD'de 6 yaşındaki Müslüman çocuk bıçaklanarak öldürüldü!
        ABD'de 6 yaşındaki Müslüman çocuk bıçaklanarak öldürüldü!
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Bekle bizi Almanya!
        Bekle bizi Almanya!
        Biden'dan İsrail'e Gazze uyarısı: İşgal, büyük hata olur
        Biden'dan İsrail'e Gazze uyarısı: İşgal, büyük hata olur