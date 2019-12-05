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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kansersiz Yaşam Derneği, 10. yılını 4 Aralık’ta iş, sanat, cemiyet ve spor dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı muhteşem bir balo ile kutladı. Ajda Pekkan ve Ozan Doğulu’nun müzik şöleni ile konukların eğlendiği gecenin sunuculuğunu Ebru Akel üstlendi.

Geçtiğimiz sezon final bölümünde düzenledikleri gala gecesinin tüm gelirini Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağışlayan ve “YaşaTır” projesiyle Türkiye’yi gezerek kan ve donör bağışları için destek olan Show TV’nin Ay Yapım imzalı Çukur dizisi oyuncuları baloya tam kadro katıldı. Kansersiz Yaşam Derneği kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dida Kaymaz’ın anlamlı konuşmasıyla başlayan baloda Eser Yenenler, Çukur dizisinin oyuncularıyla birlikte Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağış topladı.

Gecede; Aslı Pehlivanlar, Aslı Şen, Aylin Yılmaz, Ayşe Burcu Kaya, Başak Parlak, Begüm Özer, Belçim Bilgin, Berfu-Eser Yenenler, Beril-Kerem Çatay, Berna-Barış Aydil, Burak-Öznur Yakın, Caner Cindoruk, Elif İnci Aras, Elif Girgin, Esra Öztürk, Gül Ergi, Gülbin Simitçioğlu, Tuğçe Peksayar, Hande Acar, Hande Sezer Pekcan, Hayati-Figen Babaoğlu, Hülya Eltemur, Kardelen Acar, Katerina-Cihan Ekşioğlu, Nail Yiğittaş, Suzan Şen, Neşe Gönül, Nuran Erçil, Burcu Erçil, Rıfat-Pelin Çebi, Selin Ciğerci, Serap Sarı, Sinan-Füsun Kuran, Siren Ertan, Ersin kayalar, Sitare Akdilek, Tuğba Develi, Tuğçe Postoğlu, Zeynep Yılmaz –Yasemin Ilıcalı, Banu Ilıcalı, Efe Tuncer, Betül Sever, Melis özer, İlkem Topçuoğlu, Ertem-Gülşen Şener, Selin Söğütlugil, Ömer-Yeşim Ilıcalı, Nergis-Enis Pekuysal ve Aslı Cini-Varol Yaşaroğlu gibi ünlü isimler bir araya geldi.

Aras Bulut İynemli, "Çukur ailesi olarak biz her zaman bu tarz projelerin içinde oluyoruz. Yaşatır adı altında 5 şehrimize gitti ve daha fazla şehrimize gitmesi ve bağış yapmak için bugün bu geceye katıldık" dedi.

Dernek kurucularından Zeynep Yılmaz, kırmızı şık bir elbise ile geceye katıldı. Zeynep Yılmaz 10. yılı adına çok mutlu olduğunu belirterek, "Biz bu derneğin bu sayıya ulaşacağına inanıyorduk çünkü inanmadan hiçbir şey olmuyor. Bu yıllar içerisinde bir çok derneğe yardım ediyoruz ama çocuklar söz konusu olunca daha başka oluyor. Birçok ünlü oyuncular ve isimler bize coşku ile yardım ediyor" şekline konuştu.

Davete tam kadro katılan Çukur dizisi oyuncuları yaptıkları diyalog ile geceye damga vurdu. Dizinin oyuncusu Rıza Kocaoğlu, muhabirlerin Aras Bulut İynemli’ye mikrofon uzattığı sırada Aras Bulut’a "Aras Bey Can Yaman hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizi neden İspanya’da göremiyoruz?" deyince röportajda kahkahalar havada uçuştu.

Aras Bulut İynemli ise Rıza Kocaoğlu’na, "Kendim ile ilgili her şeye cevap veriyorum, biliyorsunuz" diye karşılık verdi. Bu cevap Kıvanç Tatlıtuğ’un Can Yaman hakkındaki sorulara verdiği cevabı akıllara getirdi. Sonrasında konuyu, gecenin önüne geçmemek için hızlıca kapatan oyuncular, gece ile ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Kansersiz Yaşam Derneği; kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dida Kaymaz’ın önderliğinde sağlıklı ya da kanser hastası olan herkese, kansersiz bir dünyanın mümkün olduğunu anlatmak ve hastalıkla tanışmamaları için 7’den 70’e farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları için 10 yıl önce yola çıktı.