Show TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi “Çukur” ve Kansersiz Yaşam Derneği, kök hücre ve kan bağışı önemine dikkat çekmek için “Çukurda Umut Var- Umut Yaşatır” sloganıyla gerçekleştirdiği kampanyanın beşinci ayağı Mersin oldu. Kan bağışı için 20-21 Ekim’de Mersin’de olan Yaşatır’da basın toplantısı gerçekleştirildi.

YaşaTır adı verilen 80 kişilik mobil eğitim tırının; İstanbul, Adana, Osmaniye ve Adana’nın ardından yeni durağı Mersin oldu. Kızılay’ın proje ortağı olduğu tır aynı zamanda Tarsus'ta yaşayan Aplastik Anemi hastası (kan hastalığı) 10 yaşındaki Hasan Şamil Uslu içinde umut oldu. Mersin Yarenlik alanında gerçekleşen basın toplantısında ilk konuşmayı Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Füsun Kaleli yaptı.

Kaleli, "Kansersiz Yaşam Derneği başta olmak üzere bütün ekibe ve kanserle mücadelede çalışan herkese bütün stklara, sağlık müdürlüklerine teşekkür ederim. Ben yıllardır çok çalıştım, artık hepimiz kanserin erken teşhisle önlenebilir, tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunun içinde elimizden geldiğince erken teşhis için mücadele ediyoruz. Yaptığınız iş gerçekten çok önemli, gerçekten takdire şayan bir davranış. Eminim ki Hasan gibi birçok çocuklara da umut olabilecek hareket ve bizleri, Tarsus’u , Hasan’ı tercih ettiğiniz, destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Tarsus Belediyesi ve Belediye Başkanı Sayın Haluk Bozdağ da bu konuda çok duyarlı. Ben de, doktor bey de, başkan yardımcı olarak sağlıkla ilgili çok güzel çalışmalar yapıyoruz ve yapacağız" dedi.

Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dida Kaymaz, "Burada kan ya da kök hücre bağışı bulunulduğunda bu bütün ihtiyacı olan arkadaşlarınız için bütün ihtiyacı olan büyükler ve küçükler için taranıyor. Dolayısıyla herkese umut olabiliyoruz. Ama bugün burada gelip Hasan’ında ilik beklediğini öğrendik. Bu yüzden bir kat daha mutlu olduk. Belki bugün burada kan bağışında bulunacak olanlar Hasan’a da umut olabilir. Toplamda 7 tane ile gittik. Bine yakın kök hücre bağışında bulunuldu. Tabi ki bunda Çukur dizisi ve Ay Yapım’ın varlığı en önemli etken. Bu kök hücre için donör sayısını çok fazla arttırdı. Kızılay bu noktada bizim için gerçekten çok önemli ve değerli bir işbirlikçisi. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Oğlu Hasan için ilik arayan Hasan’ın annesi Nebiha Uslu, "Hoş geldiniz. Burada bizim için bulunan herkese, emeklerine, yüreklerine sağlık. Desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Bu yolda bizimle beraber yardımcı olmak için ellerinden geleni yaptılar. Bizim ilik, donör arayışımız içerisinde sizlerle de tanışma fırsatı bulduk. Herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bizim için bir umut olacak. Hepinizden Allah razı olsun. İnşallah Hasan’ım da iyi olacak. Çukur’da UMUT var" sözleri izleyenleri duygulandırdı.

Hasan’ın okuduğu okulun sahibi olan Aytaç Portakaldalı ise "Çok kutsal bir görev için buluştuk. Ailemiz çaresizdi ve yalnızdı. Bunu dile getiremeyecek kadar gururlu insanlar. Biz küçük bir kıvılcım yaktık Hasan vasıtasıyla. Sınıf öğretmeninden, arkadaşlarına ve Tarsus halkına kadar çok hızlı bir organizasyon gerçekleştirildi. Onur öğretmenin öncülüğünde değerli çukur ekibiyle buluştuk. Hasan’ı arkadaşlarıyla tekrar birleştirebilirsek çok mutlu olacağız" şeklinde konuştu.