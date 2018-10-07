Tartışma yaratan sanatçı hesaplarını sildi

Son dönemde büyük tartışmalar yaratan açıklamalarıyla sosyal medyada eleştiri alan Kanye West, Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı. Kendisine artık Kanye değil Ye denmesini isteyen sanatçı, son olarak ABD Anayasası'nın köleliği yasaklayan 13. maddesinin kaldırılması gerektiğini söyleyerek okları üzerine çekmişti
07.10.2018 - 20:34 | Güncelleme:
Son dönemde büyük tartışmalar yaratan açıklamalarıyla sosyal medyada eleştiri alan Kanye West, Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı.
Kendisine artık Kanye değil Ye denmesini isteyen sanatçı, son olarak ABD Anayasası'nın köleliği yasaklayan 13. maddesinin kaldırılması gerektiğini söyleyerek okları üzerine çekmişti.
Ünlü rapçi sonrasında açıklamasını "kaldırılması yerine değiştirilmesi demek istemiştim" diye düzeltmişti.
Kim Kardashian ile evli bulunan şarkıcı, ABD Başkanı Donald Trump'ın da sıkı bir destekçisi. Trump'ın "Amerika'yı yeniden yüceltelim" şapkasından takan Kanye'nin, ABD'de kısa süre önce bir televizyon programında Trump'a yöneltilen ırkçılık suçlamaları hakkında söylediği şu sözler de tartışma yaratmıştı:
"Beyazlar sık sık bana gelip 'Trump'ı nasıl desteklersin? O bir ırkçı' diyorlar.
"Eh, ırkçılıktan beni kaygılandırsaydı Amerika'yı uzun süre önce terk etmem gerekirdi."
Bu Kanye'nin sosyal medya hesaplarını ilk kapatışı değil. Daha önce de Twitter hesabını kapatan Kanye, Nisan 2018'de bir yıllık aradan sonra hesabını tekrar açmıştı.
Kısa bir süre önce de adını Ye olarak değiştirdiğini söylemiş ve insanlardan da kendisine öyle hitap etmesini istemişti.
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Kanye West sosyal medya hesaplarını sildi/kanye-west-sosyal-medya-hesaplarini-sildi-21712632171263
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