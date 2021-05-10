Trafik haftasında 355 öğrenciye uzaktan eğitim verildi

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Karabük İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Trafik Timlerince, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında 355 öğrenciye uzaktan eğitim verildi.

Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim ve bilgilendirme faaliyeti icra edilemediğinden Jandarma Trafik Timleri Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden trafik ile ilgili tanımlar, yaya ve yolcu hareket tarzları, emniyet kemerinin önemi ile okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar hakkında öğrencilere eğitim verdi.

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