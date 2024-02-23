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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 17:03 Güncelleme: 23.02.2024 - 17:06
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekiplerce il merkezinde B.Ö. ve M.B'nin yapılan araç ve üst aramasında, 405 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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