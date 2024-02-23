Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerce il merkezinde B.Ö. ve M.B'nin yapılan araç ve üst aramasında, 405 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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