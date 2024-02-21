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        Bakan Uraloğlu: Filyos Limanı'nı normal deniz ticaretine de nakliyeye de açacağız (2)

        SİVİLTOPLUM KURULUŞU VE İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti ziyaretinin ardından Safranbolu ilçesindeki AK Parti seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, daha sonra Karabük'te bulunan bir düğün salonunda sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Burada konuşma yapan Uraloğlu, milli savaş uçağı Kaan'ın bugün itibariyle uçmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. Uraloğlu şunları söyledi: "Kaan'ın bugün uçması sadece bir uçağın uçması olarak değerlendirilemeyecek kadar kıymetlidir. Bu bir iradedir bu bir teknolojidir. Bu Türkiye'nin geldiği noktayı anlatan çok güzel bir emaredir. Biz birçok hizmet yaptık. 22 yıllık AK Parti hükümetlerimizde gerçekten hayal eden, etmekte zorlanacağımız ya da ancak hayal edebileceğimiz birçok hizmeti yaptık. Dünyanın en büyük köprüsü olan Çanakkale köprüsünü yaptık. Bir mühendis ve yönetici olarak görev yapmış olmaktan gurur duyuyoruz gerçekten. Kuzey Marmara Otoyolu'nu yaptık. Yüksek hızlı trenleri yaptık. Marmaray'ı yaptık. Avrasya Tüneli'ni yaptık, bunlar bizim için gurur kaynağıdır."

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 20:10 Güncelleme: 21.02.2024 - 20:10
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        Bakan Uraloğlu: Filyos Limanı'nı normal deniz ticaretine de nakliyeye de açacağız (2)
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        SİVİLTOPLUM KURULUŞU VE İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti ziyaretinin ardından Safranbolu ilçesindeki AK Parti seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, daha sonra Karabük’te bulunan bir düğün salonunda sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Burada konuşma yapan Uraloğlu, milli savaş uçağı Kaan’ın bugün itibariyle uçmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. Uraloğlu şunları söyledi: "Kaan’ın bugün uçması sadece bir uçağın uçması olarak değerlendirilemeyecek kadar kıymetlidir. Bu bir iradedir bu bir teknolojidir. Bu Türkiye'nin geldiği noktayı anlatan çok güzel bir emaredir. Biz birçok hizmet yaptık. 22 yıllık AK Parti hükümetlerimizde gerçekten hayal eden, etmekte zorlanacağımız ya da ancak hayal edebileceğimiz birçok hizmeti yaptık. Dünyanın en büyük köprüsü olan Çanakkale köprüsünü yaptık. Bir mühendis ve yönetici olarak görev yapmış olmaktan gurur duyuyoruz gerçekten. Kuzey Marmara Otoyolu'nu yaptık. Yüksek hızlı trenleri yaptık. Marmaray'ı yaptık. Avrasya Tüneli'ni yaptık, bunlar bizim için gurur kaynağıdır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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