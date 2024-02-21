Bakan Uraloğlu: Filyos Limanı'nı normal deniz ticaretine de nakliyeye de açacağız KARABÜK'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Filyos Limanı'nı bitirdik. Hizmete açtık. Orada Allah bir gaz bulmayı nasip etti. Liman da sanki ona hazırlık olarak yapılmış bir liman ve orada korkunç bir lojistik görev gördü ve görmeye de devam ediyor. Ama oradaki asıl beklenti, civar illerde beklenti, oranın ticarete de açılmasıdır. Deniz taşımacılığına da açılması noktasında Enerji Bakanımızla birkaç hafta önce yerinde tespitleri yaptık. Bir projeksiyonda orada Türk petrollerine bırakacağımız yeri netleştirdik. Bazı işlemlerin yapılması gerekiyor. Bazı deniz taramaların yapılması gerekiyor. 2 yıllık periyot içerisinde inşallah Filyos Limanı'nı normal deniz ticaretine de nakliyeye de açacağız" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karabük ziyareti kapsamında ilk olarak Karabük Valiliği'ne gitti. Burada Uraloğlu'nu Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve protokol üyeleri karşıladı. Bakan Uraloğlu daha sonra Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nı (KARDEMİR) ziyaret edip, öğle yemeğinde fabrikada çalışan işçilerle bir araya geldikten sonra fabrikanın lokomotif tekerlekleri üretilen kısmında incelemelerde bulunup bilgi aldı. Fabrikadan ayrıldıktan sonra kent merkezinde bulunan Kemal Güneş Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Uraloğlu, yol üzerindeki bir ayakkabı boyacısına ayakkabılarını boyattı. Bakan Uraloğlu, sonrasında geçtiği AK Parti Karabük İl Başkanlığı'nda gazetecilere açıklama yaptı. 'KARDEMİR'İ GÖRDÜK MUTLU OLDUK' KARDEMİR fabrikasının çalışmalarından dolayı memnuniyet duyduklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Kardemir artık sadece Karabük'e değil, sadece Türkiye'ye değil, dünyaya mal satıyor, dünyaya hizmet ediyor. Bizim ayrı bir mutluluğumuz da bizim sektörümüzdeki demir yollarına, gerek ray üretmesi, gerekse tekerlek üretmesi. 5 bin kişiye doğrudan istihdam imkanı sağlayan bir sektörden bahsediyoruz. Aynı zaman sadece klasik ürünler değil bazı projeleri de geliştirerek Türkiye'ye komple katkı sağlamaya çalışan bir sektör, bir kuruluş tabii yan sanayisiyle beraber ondan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum" dedi. 'ENDİŞELER YERSİZ' Filyos Limanı'na yapılan yatırımlarla ilgili konuşan Bakan Uraloğlu, "Filyos Limanı'nı bitirdik. Hizmete açtık. Orada Allah bir gaz bulmayı nasip etti. Liman da sanki ona hazırlık olarak yapılmış bir liman ve orada korkunç bir lojistik görev gördü ve görmeye de devam ediyor. Ama oradaki asıl beklenti, civar illerde beklenti oranın ticarete de açılmasıdır. Deniz taşımacılığına da açılması noktasında Enerji Bakanımızla birkaç hafta önce yerinde tespitleri yaptık. Bir projeksiyonda orada Türk petrollerine bırakacağımız yeri netleştirdik. Bazı işlemlerin yapılması gerekiyor. Bazı deniz taramaların yapılması gerekiyor. 2 yıllık periyot içerisinde inşallah orayı normal deniz ticaretine de nakliyeye de açacağız. Özellikle Karabük'ün yükünü vereceği ve yoğun bir şekilde kullanacağı şekle getireceğiz. Orada bazı endişeler var. O endişelerin ben buradan yersiz olduğunu söylemek isterim. Yakından takip ettiğimiz demir yolu hattımızla ilgili de ihale sürecini başlattık. Onu da demir yolu hattımızı da limanın içerisine kadar ulaştırmış olacağız. KARDEMİR'de Marmaray'da kullanılan tren setlerimizin tekerleklerine kadar orada yapılıyor. Ben de bunu gerçekten memnuniyetle gördüm ve Kardemir'in esas büyüme döneminin de AK Parti hükümetleri döneminde olduğunun da buradan altını çizmek isterim" diye konuştu. Bakan Uraloğlu daha sonra Safranbolu ilçesine geçti.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.02.2024 - 17:09 Güncelleme: 21.02.2024 - 17:09 facebook

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