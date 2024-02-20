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        Karabük Merkez İlçe Seçim Kurulu liste tesliminde geciken CHP'nin itirazını kabul etti

        Karabük Merkez İlçe Seçim Kurulu, aday listelerini geç veren CHP'nin itirazını oy birliğiyle kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 22:59 Güncelleme: 20.02.2024 - 23:18
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        Karabük Merkez İlçe Seçim Kurulu liste tesliminde geciken CHP'nin itirazını kabul etti
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        Karabük Merkez İlçe Seçim Kurulu, aday listelerini geç veren CHP'nin itirazını oy birliğiyle kabul etti.

        Alınan bilgiye göre, CHP Karabük merkez ilçe yönetimi, belediye ve İl Genel Meclisi üyesi adaylarının listesini Karabük Merkez İlçe Seçim Kurulu'na saat 17.02'de teslim etti.

        Seçim kurulu aday listelerinin geç verilmesi nedeniyle tutanak tuttu.

        CHP yönetiminin itirazı üzerine toplanan kurul, CHP'nin Karabük'te seçimlere katılabileceği yönünde oy birliğiyle karar aldı.

        CHP Karabük Belediye Başkan adayı Bayram Karadağ, Karabük Adliyesi çıkışında gazetecilere, bu akşam küçük bir olumsuzluk yaşadıklarını söyledi.

        Avukat arkadaşlarına çok teşekkür eden Karadağ, "Partimiz adına hukuki süreci yönettiler. Olumlu bir cevap aldık. Bir de Karabük'teki tüm siyasi partilere bize destek oldukları için teşekkür ediyorum. Bu gerçekten bir demokrasi mücadelesi." dedi.

        CHP İl Başkanı Vedat Yaşar da teknik nedenlerden dolayı partileri adına üzücü bir olay yaşadıklarını dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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