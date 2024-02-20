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        Türkiye'nin ilk Sosyal Bilimler Festivali "Sosyalfest" Karabük Üniversitesinde düzenlenecek

        Karabük Üniversitesi, 2-3 Mart tarihlerinde Türkiye'nin ilk Sosyal Bilimler Festivali'ne (Sosyalfest) ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 13:11 Güncelleme: 20.02.2024 - 13:32
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        Türkiye'nin ilk Sosyal Bilimler Festivali "Sosyalfest" Karabük Üniversitesinde düzenlenecek
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        Karabük Üniversitesi, 2-3 Mart tarihlerinde Türkiye'nin ilk Sosyal Bilimler Festivali'ne (Sosyalfest) ev sahipliği yapacak.

        Üniversite, lise ve ortaokul kategorilerinde düzenlenecek etkinliğe, 3 bin 783 sosyal model başvurusu yapıldı, 30'un üzerinde üniversiteyle işbirliği protokolü imzalandı.

        Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, AA muhabirine, Sosyalfest'in, Türkiye'nin milli sosyal bilimler hamlesine katkı sunmak amacıyla Karabük Üniversitesi olarak geliştirdikleri bir proje olduğunu söyledi.

        Etkinliğe yoğun başvuru olduğunu aktaran Kırışık, "Bu da bizim için son derece sevindirici bir gelişme. Türkiye'nin her tarafından üniversite, lise ve ortaokul öğrencilerimiz çok büyük bir ilgi göstererek yarışmamıza başvurdular. Toplam 3 bin 783 başvuru aldık ama yetiştiremeyen, süre kısıtı nedeniyle yarışmaya katılmak isteyen ya da öğrenci kategorisi dışında olup da bu yarışmaya katılmak isteyen pek çok kimsenin de olduğunu biliyoruz. İnşallah bundan sonraki yarışmalarımızda bu kişilerin de yarışmaya katılmalarını sağlayacak çalışmaları planlıyoruz." diye konuştu.

        Kırışık, Türkiye çapında üniversite, lise ve ortaokul kategorisinde 14 yarışma başlığında finale kalan isimleri bugün açıklayacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

        "2-3 Mart'ta Karabük Üniversitesi Demir Çelik Kampüsü'nde yapacağımız Sosyalfest'e öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı bekliyoruz. Festival kapsamında düzenlenen yarışmada finale kalan öğrencilerimiz stantlarda yapmış oldukları sosyal modellerin ve projelerin tanıtımını yapacaklar. Sosyalfest kapsamında hem kamu kurumları hem sivil toplum kuruluşları hem de diğer kurum ve kuruluşların yapmış oldukları faaliyetleri, sosyal modelleri, projeleri tanıtacağı stant ve alan etkinlikleri olacak."

        Festivalde pek çok alanda çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceğini dile getiren Kırışık, heyecanlı bir organizasyon olacağını kaydetti.

        Kırışık, Sosyalfest'in kurum ve kuruluşlardan ilgi gördüğüne değinerek,"Sosyalfest, sosyal bilimlere ilgi çekmek, sosyal bilimlerin önemini göstermek, sosyal bilimlerin toplumdaki sorunların çözümüne, yenilikçi yaklaşımlarına, Türkiye Yüzyılı vizyonuna yenilikçi yaklaşımlar sunmak maksadıyla ortaya koyduğumuz bir proje, bir yaklaşım. İşbirliği protokolleri yaptık. Şu ana kadar 30'un üzerinde üniversiteyle işbirliği protokolümüz var. Yine sürece yeni yeni üniversitelerimiz, farklı kamu kurumlarımız, kamu iktisadi teşebbüslerimiz, özel sektör şirketlerimiz, işletmelerimiz, büyük ilgi gösteriyor. Bu anlamda Türkiye çapında bir buluşmayı sağlayacak festival oluşturmuş olduk." ifadelerini kullandı.

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